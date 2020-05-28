Yağlıdere ilçesinde Cuma namazı kılınacak yerler belirlendi - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde açık alanlar ve cami avlularında Cuma namazı kılınacağı bildirildi.

İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, camilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra yarın yeniden cemaatle buluşacağını belirtildi.

Yağlıdere'de ilçe stadı zemini, pazar alanı ve İmam Hatip Lisesi park alanı ile Üçtepe beldesi pazar yeri ile cami avlularında Cuma namazının eda edileceğini vurgulayan Sarıgül, "Her bir kardeşimiz yanında seccade ile gelmeli, Cuma Heyet Görevlilerinin belirlediği işaretli yerlere seccadesini sererek namazını kılmalıdır. Maske kullanma zorunluluğu ibadet esnasında da devam edecektir. Abdesthane ve tuvaletler kapalı tutulacağından halkımızın namaza abdestli olarak gelmesi gerekecektir." dedi.

Sarıgül, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temastan kaçınılması uyarısında da bulundu.