Spor

Yağmur Bulut Türkiye Şampiyonu Oldu

03.02.2026 15:45
Kayserili sporcu Yağmur Bulut, Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kg'da şampiyonluk elde etti.

Kayserili sporcu Yağmur Bulut; Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kg'da toplam 179 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası 27 Ocak- 01 Şubat 2026 tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Şampiyonada 77 kg'da mücadele eden Kayserili Milli Sporcu Yağmur Bulut, toplamda 179 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; "Elde ettiği başarılardan dolayı sporcumuzu ve antrenörü Ahmet Yalçın Danacı'yı tebrik ediyor, Yıldızlar Dünya ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampında başarılar diliyoruz" ifadeleri ile sporcuyu kutladı. - KAYSERİ

