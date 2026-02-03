Yağmur Bulut Türkiye Şampiyonu Oldu

Kayserili sporcu Yağmur Bulut; Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 77 kg'da toplam 179 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası 27 Ocak- 01 Şubat 2026 tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Şampiyonada 77 kg'da mücadele eden Kayserili Milli Sporcu Yağmur Bulut, toplamda 179 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; "Elde ettiği başarılardan dolayı sporcumuzu ve antrenörü Ahmet Yalçın Danacı'yı tebrik ediyor, Yıldızlar Dünya ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampında başarılar diliyoruz" ifadeleri ile sporcuyu kutladı. - KAYSERİ