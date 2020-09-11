Yağmur suyu hatlarında rögar temizliği ve bakımı - Son Dakika

Yağmur suyu hatlarında rögar temizliği ve bakımı
Bilecik Belediyesi, Şerifpaşa Camisi, Dedeoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki noktalar başta olmak üzere birçok bölgede yapılan yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda bakım ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Bilecik Belediyesi, Şerifpaşa Camisi, Dedeoğlu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki noktalar başta olmak üzere birçok bölgede yapılan yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda bakım ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bayındırlık Birimi ekipleri tarafından vatandaşların oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktada yapılan yeni yağmur suyu hatlarındaki rögarlarda temizleme ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Başta şehir merkezi olmak üzere birçok cadde ve sokakta, yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle su yoğunluğunun oluştuğu alanlardaki rögarları kış mevsimine hazırlıyor. Diğer yandan kanalizasyon ve rögar temizliğini de yapan ekipler ayrıca yağışlar sonucu dolan ve işlevsel olmayan mazgallarda da temizlik çalışması gerçekleştiriyor. - BİLECİK
Son Dakika MİT'in Ukrayna'dan getirdiği terörist İsa Özer tutuklandı 27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu Endonezya'da korona aşısı yaptıran gönüllü virüse yakalandı Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı