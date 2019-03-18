Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler Filistinlilerin Ev ve Araçlarını Taşladı

Yahudi Yerleşimciler Filistinlilerin Ev ve Araçlarını Taşladı

1 saat önce

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara taş attı.

Yahudi Yerleşimciler Filistinlilerin Ev ve Araçlarını Taşladı, System.String[]
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara taş attı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Selfit kentinin doğusundaki Kefl Haris köyünde bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlilere ait evlerle köy girişinde seyir halindeki araçları taşladı, sürücülere tehditler yöneltti.

Saldırıda hedef alınan ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Öte yandan İsrail ordusunun Selfit'in batısındaki Burukın köyünün girişine askeri kontrol noktası kurmasının ardından demir bir kapı yerleştirmesi gerginliğe yol açtı.

Yahudi yerleşimciler, pazar gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da yolları keserken, İsrail askerleri de Selfit'e bağlı çok sayıda beldeyi kuşatma altına alarak, bölgede baskınlar düzenliyor.

Batı Şeria'da yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimine yakın bölgede bir Filistinli, pazar günü bıçakla yaraladığı bir İsrail askerinin elinden silahını alarak iki ayrı bölgede askerlere ve Yahudi yerleşimcilere ateş açmıştı. İsrail yönetimi silahlı saldırıda, bir İsrail askeri ile bir Hahamın öldüğünü, 3 İsraillinin de yaralandığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:20 Kaynak: AA

İsrail, Batı Şeria, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı! Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 00:24:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahudi Yerleşimciler Filistinlilerin Ev ve Araçlarını Taşladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]