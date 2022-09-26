Gazze Şeridi'nde Mescid-i Aksa'ya destek programı düzenlendi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Mescid-i Aksa'ya destek programı düzenlendi

26.09.2022 20:52
Gazze Şeridi'nde Mescid-i Aksa'ya destek programı düzenlendi

Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara karşı Gazze Şeridi'nde Aksa'ya destek programı yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara karşı Gazze Şeridi'nde Aksa'ya destek programı yapıldı.

Filistinli grupların çağrısıyla İsrail ile Gazze arasındaki doğu sınırı yakınında bir araya gelen Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı.

Programda konuşma yapan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Usame el- Hac Ahmed, Kudüs'teki kardeşlerine desteklerini göstermek için toplandıklarını söyledi.

"Kudüs, sonsuza dek Filistin'in başkenti olmaya devam edecek. Yahudileştirme politikaları ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar, bu gerçeği değiştiremeyecek, halkımızın direnişini kıramayacak." diyen Ahmed, Filistinlilere İsrail'in planlarıyla mücadele, İslam dünyasına da Kudüs'ü savunma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, radikal Yahudilerin Aksa'ya düzenlediği baskınların uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Kasım, "bu saldırılara Filistin halkının gerçek bir direnişle karşılık vereceğini" ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerden Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" münasebetiyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Mescid-i Aksa'ya destek programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde Mescid-i Aksa'ya destek programı düzenlendi - Son Dakika
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