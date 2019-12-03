Son Dakika Haberleri: Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli Gelmeyin yoksa kafama sıkarım
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Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli Gelmeyin yoksa kafama sıkarım

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve gasp suçundan aranan E.E.'nin evine baskın yapıldı.

Yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli Gelmeyin yoksa kafama sıkarım, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve gasp suçundan aranan E.E.'nin evine baskın yapıldı. Polisi gören E.E. tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna olan E.E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz 26 Kasım'da yaşanan gasp olaylarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin 17 farklı suçtan sabıka kaydı bulunan ve hakkında 'Yaralama ve kasten öldürme' suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.E. olduğunu belirledi. E.E.'nin kaldığı evi tespit eden polis, baskın yaptı. Evinin penceresinden polisi gören E.E., yakalanacağını anlayınca tabancasını başına dayayarak, "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi. Olay yerine tedbir amaçlı özel harekat polisleri de sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından ikna olan E.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.E. cezaevine gönderildi.


Polis, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:52 Kaynak: DHA
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Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu
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