Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı - Son Dakika
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Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı

Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı
05.06.2026 21:21
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Dünyanın en büyük ve en köklü havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines, Hürmüz boğazının kapanması ile oluşan enerji krizinden nasibini aldı. Küresel enerji dalgalanmaları nedeniyle tırmanışa geçen jet yakıtı maliyetlerini gerekçe gösteren ABD'li dev, Ağustos ve Eylül aylarında bazı iç hat uçuşlarını geçici olarak askıya alma kararı aldığını duyurdu. Uygulamanın bazı hatlarda Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, son dönemde hızla yükselen jet yakıtı maliyetleri nedeniyle bazı uçuş hatlarında geçici düzenlemeye gittiğini duyurdu. Şirket, Ağustos ve Eylül aylarında belirli rotalardaki seferlerin geçici olarak askıya alınacağını açıkladı.

YOLCULARA ALTERNATİF VEYA İADE SEÇENEĞİ

Şirketten yapılan açıklamada, değişikliklerden etkilenen yolcuların başka uçuşlara yönlendirileceği ya da talep etmeleri halinde ücret iadesi alabilecekleri belirtildi. American Airlines, söz konusu düzenlemenin geçici olduğunu ve hiçbir hattın kalıcı olarak iptal edilmediğini vurguladı.

ALTI HATTA GEÇİCİ DURDURMA

Basında yer alan bilgilere göre geçici olarak askıya alınacak hatlar arasında Los Angeles-Cleveland, Los Angeles-Columbus, Los Angeles-Pittsburgh, Los Angeles-Washington Dulles ile Charlotte-Ontario ve Charlotte-Sacramento seferleri bulunuyor. Uygulamanın bazı hatlarda Ekim ayına kadar sürmesi planlanıyor.

Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı

YÜKSELEN YAKIT MALİYETLERİ ETKİLİ OLDU

Jet yakıtı, hava yolu şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden biri olarak öne çıkarken, son aylarda yaşanan küresel enerji dalgalanmaları maliyetleri önemli ölçüde artırdı. American Airlines da artan giderler nedeniyle düşük kârlı bazı rotalarda kapasite azaltımına gitme kararı aldı.

SEKTÖR GENELİNDE BENZER ADIMLAR

Uzmanlar, yalnızca American Airlines'ın değil, birçok uluslararası hava yolu şirketinin de yükselen yakıt fiyatları nedeniyle bazı uçuşlarını azaltma, kapasite düşürme veya ek ücret uygulamalarına yöneldiğini belirtiyor.

ŞİRKETTEN GÜVENCE MESAJI

American Airlines yetkilileri, alınan kararın olağanüstü maliyet koşullarına karşı geçici bir önlem olduğunu belirterek, şirketin uçuş ağında kalıcı bir küçülme planlanmadığını ifade etti. 

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Ağustos, Enerji, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı - Son Dakika

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