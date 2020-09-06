Yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

Bitlis'te yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan anız yangını söndürüldü.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın şiddetiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan yangına, Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli müdahale etti.

Arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yürütüldü.

Yangın bölgesine giden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, Kent Ormanı'nda duyarsız vatandaşların neden olduğu yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Tanglay, "Bazı duyarsız vatandaşlarımızın yapmış olduğu hatadan dolayı yüzlerce hektar alan yandı. Buradaki hayvanlar ve çam ağaçları yandı. İtfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren yangına müdahale ederek Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize destek verdik. Yangın şu an kontrol altında. Geçmiş olsun diyorum." dedi.