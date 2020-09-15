Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

Uçar, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Ahilik geleneğinin birlik, beraberlik ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük ettiğini aktardı.

Ahilik kültürünün asırlar öncesinden günümüze kadar ulaşan ahlaki ve felsefi prensipleriyle gelecek kuşaklara da ışık tutmaya devam edeceğini belirten Uçar, "Anadolu'daki Türk kültürünün birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik, Selçuklu devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devletinin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır." dedi.