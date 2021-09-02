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Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika

Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor

02.09.2021 11:29

Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor Yakutiye Belediyesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe merkezindeki okullar ve sosyal alanlarında iyileştirme çalışmaları başlattı.

Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçe merkezindeki okullar ve sosyal alanlarında iyileştirme çalışmaları başlattı. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ilçedeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmasına da başlayan Yakutiye Belediyesi ekipleri, öğrencilerin temiz ve bakımlı bir ortamda eğitim görmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaklaşan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi minik ve genç öğrencilerin hem sağlıklı, hem de bakımlı ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında online olarak devam eden eğitimlerin, yüz yüze olarak başlaması nedeniyle tedbirleri artırdıklarını kaydeden Başkan Mahmut Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile ilçedeki okulların eksiklerini tespit edip, gerekli bir tadilat ve temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Bugün Yakutiye İlçesindeki okulları İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte dolaşan Başkan Uçar, okulların temizliği başta olmak üzere, boya, tadilat, bahçe peyzaj ve bakımı, asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili ihtiyaçları tespit ederek, yapımı için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.

"Korona virüsle Mücadele için Dezenfeksiyon önemli"

İki yıla yakın süreden beri sürdürülen korona virüsle mücadele kapsamında, toplu yaşam alanları başta olmak üzere, ilçenin her noktasında dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, tedbiri elden bırakmadan, kurallara uyarak salgınla mücadelenin önemine değindi. Eğitim ve öğretim yılının yüz yüze başlaması ile birlikte okullarda her türlü tedbirleri aldıklarını kaydeden Başkan Uçar öğretmen ve öğrencilerin temizlik-maske-mesafe kurallarına mutlaka riayet etmelerini öğütledi. Uçar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi günü yüz yüze eğitimimiz başlıyor, Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarımızı yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamış durumda, bizler de belediye olarak okullarımızın bahçelerinde olan peyzaj düzenlemeleri, temizlik konusu ve okulumuzun iç mekanlarının hijyeni noktasında öğrencilerimize daha ferah bir ortam sunmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz zaten okullarımızın ihtiyaçlarını büyük ölçüde çözmüş durumda, bizler de kalan eksikliklere el atmak istedik. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm velilerimiz, idareci ve öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize başarılar diliyor, sağlık ve başarı dolu bir eğitim geçirmelerini Allah'tan niyaz ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için alınan tedbirlerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Yakutiye ilçesindeki okullardaki eksikleri beraber tespit ederek, yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Salih Kaygusuz, "Bugün biz de Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar ile birlikte Yakutiye ilçesindeki okullarımızı gezip yöneticiler ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Okullarımızda tespit ettiğimiz eksiklikleri gerek müdürlüğümüz gerekse Yakutiye Belediyesi ile iş birliği halinde gidermeye çalışıyoruz. Yakutiye Belediye Başkanımız bölgedeki okulların bahçe peyzajı, temizliği, okul içerisindeki küçük çaplı onarımlar, hijyen ve dezenfektan işlemlerini yapıyor, biz de okullarımızın diğer eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz incelemeler esnasında okul bahçesinde top oynayan gençlerle maç yaptı, okul resim atölyesine sınava hazırlanan gençlerin çizdikleri resimleri inceleyerek başarı dilediler.

Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor
Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor
Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor
Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yakutiye'nin okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor - Son Dakika


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