Yalıhüyük'e 8 bin lavanta ekildi - Son Dakika

Yalıhüyük Belediyesi, 5 günlük bir çalışma sonucu ilçeye 8 bin lavanta ekimini gerçekleştirdi.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, altyapı ve sosyal alanlar konusunda birçok projeye imza attıklarını söyledi.

İlçenin daha modern ve yaşanılabilir yer haline getirilebilmesi, daha yeşil görünüme kavuşturulması için yeşil alanları çoğaltmaya çalıştıklarını belirten Başkan Koçer, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait 5 dekarlık alana 8 bin lavanta ektik. Lavantalar çiçek açtığında ortaya çıkarak görsel fotoğrafçılara, doğaseverlere ve ilçemize gelen ziyaretçilerimize güzel görüntüler sunacak. İlçemiz lavantalarla da anılır hale gelecek. Projemiz halkımıza bir model, bir örnek iş alanı olmasını hedefliyoruz. İlçemizde lavanta için uygun alanlar mevcut."

Koçer, "Ayrıca bilindiği gibi lavantadan elde edilen yağ, ekonomik olarak en değerli yağlar arasında bulunuyor. Bu yağdan parfüm, ilaç, sabun başta olmak üzere pek çok alanda tercih ediliyor. Buradan da belediyemize bir gelir elde etmeyi planlıyoruz." dedi.