Yalıhüyük'te kronik hastalığı bulananlara tansiyon aleti desteği - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, kronik rahatsızlığı olan kişilere dijital tansiyon ölçme aleti hediye edildi.

İlçede 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı olan, astım, KOAH, kalp/damar, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer rahatsızlıkları olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan kişilere dijital tansiyon ölçme aleti verildi.

Yalıhüyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan isim tespitinin ardından dijital tansiyon aletleri, hastalara dağıtıldı.