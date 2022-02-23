Yalnız Kurt 5. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika
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Yalnız Kurt 5. Bölüm 2. Fragmanı

23.02.2022 10:43

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Oyuncular:

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökhan Oktay Göztepe, Almina Günaydın

Yalnız Kurt YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/kurt

Yalnız Kurt Facebook: https://www.facebook.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Instagram: https://www.instagram.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Twitter: https://twitter.com/yalnizkurtv

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Destan 13. Bölüm Fragmanı | Yalanın cezası ölümdür! Destan 13. Bölüm Fragmanı | Yalanın cezası ölümdür! Yalnız Kurt 5. Bölüm Fragmanı Yalnız Kurt 5. Bölüm Fragmanı

Osman Sınav, Yalnız Kurt, Youtube, Cuma, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yalnız Kurt 5. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalnız Kurt 5. Bölüm 2. Fragmanı - Son Dakika
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