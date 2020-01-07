Yalova'da ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika
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Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

6 saat önce

Yalova'da ölü yunus sahile vurduYALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.

Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

YALOVA'nın Altınova ilçesinde ölü yunus, sahile vurdu.

Altınova ilçesinde turistlerin gözdesi haline gelen Hersek Lagünü sahiline flamingoları izlemek için gelen doğaseverler, ölü yunusla karşılaştı. Doğaseverler, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Gelen Altınova Belediyesi ekipleri, sahile vuran yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunusu yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Cem Mete OKUR/ALTINOVA (Yalova), (DHA)

Yalova'da ölü yunus sahile vurdu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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