Yalova'da silahlı saldırıda öldürülen SGK avukatı için anma töreni düzenlendi
Yalova'da silahlı saldırıda öldürülen SGK avukatı için anma töreni düzenlendi

08.01.2026 18:32
Yalova'da görevi başındayken silahla saldırı sonucu öldürülen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat (31) için anma töreni gerçekleştirildi.

Yalova Barosu tarafından Polat için adliyede düzenlenen anma törenine katılan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, konuşmasında, görevini yapmaya çalışan gencecik bir avukatın yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kendini bilmez bir saldırganın, Polat'ı ailesinden koparttığını anlatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Çok ve tarif edilemez bir acı. Hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir sebebe dayanamayan, dayandırılamayan korkunç bir saldırı sonucu bu olay yaşandı. Bu ilk değil biliyorsunuz. Ne yazık ki daha önce de pek çok görev şehidimiz oldu. Değerli savcılarımızdan Murat Uzun şehit edilmişti görev yerinde. Mehmet Selim Kiraz yine görev yerinde ne yazık ki şehit edilmişti. Daha ismini şu an zikredemediğimiz pek çok meslektaşımız, bu acı kaderi paylaştı. Buna bir son vermemiz lazım."

Öksüz, toplumun şiddete "hayır" demesi gerektiğinin altını çizdi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının hak ettiği cezayı bulacağını ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu konuda kimsenin bir tereddüdü olmasın. Dün hastaneye gittim ve değerli meslektaşımızı ve ailesini o halde gördüm ne yazık ki. Çok acı bir sahneydi. Daha küçücük bir yavrusu vardı. Gencecik bir eşi vardı. O kadar da iyi bir insan olduğu söyleniyor ki yani Rabb'im inşallah şehit olarak kabul edip yanına almıştır. Tek tesellimiz bu. Allah geride kalanlara sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun."

İcra memuruyken hukuk fakültesini kazanmış

Yalova Barosu Başkanı Avukat Elif Turnacı Çavuş ise Polat'ın görevini ifa ederken sırf avukatlık faaliyeti nedeniyle öldürüldüğünü belirterek, sıkılan kurşunun sadece Polat'a değil, yargı camiasına, adalete ve hukuk devletine karşı yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu söyledi.

Polat'ın kamu alacağının tahsili amacıyla görevini yaparken yaşamını yitirdiğini hatırlatan Çavuş, şöyle devam etti:

"Şehidimiz avukat Zekeriya Polat, yıllarca şehrimizde icra memurluğu yapmış, çalışırken bir yandan da hukuk fakültesini tamamlayarak avukatlık kimliği ile devlete ve millete hizmet etmiştir. Hepimiz onu zorlu hayat mücadelesi içindeki beyefendi kişiliği, saygılı duruşu ve yüreklerimizde bıraktığı güzel hatıralarla anıyoruz."

Dün Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki SGK İl Müdürlüğü binasına gelen H.H, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek için girdiği odada Polat'a tabancayla ateş etmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmişti. Ağır yaralanan Polat ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Zanlı H.H. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

