Son Dakika Haberleri: Yalova'da "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Yalova'da "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi

1 saat önce

Yalova'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Yalova'da

Yalova'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki serginin açılışında konuşan İl Müdür Vekili İrfan Sakinci, bakanlığın toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal, bireysel duyarlılığın gelişmesini amaçlayan bir fotoğraf yarışması düzenlediğini belirtti.

Yarışmanın yıllar içinde gelenekselleştiğine dikkati çeken Sakinci, "Ülkemizin dört bir yanından bu fotoğraflar yarışmaya katılım oldu. 2018 yılında düzenlenmiş yarışmaya ait fotoğraflar, 2019 yılı içinde bir takvim çerçevesinde 81 ilimizde sergilenecek. İlimize Bursa'dan intikal eden fotoğrafları biz de bu sergi sonrası Balıkesir'e göndereceğiz." dedi.

Sakinci, sergide tarım ve insan konulu 61 fotoğrafın bulunduğunu aktardı.

Yarışmanın bu sene "su" temasıyla yapılacağını dile getiren Sakinci, müracaatların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek sergiyi açtı.

Serginin yarın akşama kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı
Bilim insanları, 10 yıl içinde ölüp ölmeyeceğinizi tahmin eden kan tahlili geliştirdi Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi Son Dakika! Hak-İş ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:14:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da "Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]