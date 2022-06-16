Yalova'daki meslek lisesinin "Yalın Model Fabrika Sınıfı" donanımlı eleman yetiştiriyor - Son Dakika
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Yalova'daki meslek lisesinin "Yalın Model Fabrika Sınıfı" donanımlı eleman yetiştiriyor

16.06.2022 13:38
Yalova'daki meslek lisesinin "Yalın Model Fabrika Sınıfı" donanımlı eleman yetiştiriyor

Yalova'da istihdam garantili eğitim veren Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), "Yalın Model Fabrika Sınıfı", sektöre kalifiye eleman yetiştiriyor.

Yalova'da istihdam garantili eğitim veren Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), "Yalın Model Fabrika Sınıfı", sektöre kalifiye eleman yetiştiriyor.

Öğrenciler, yaklaşık 7 ay önce Yalova Makine OSB tarafından okulda kurulan "Yalın Model Fabrika Sınıfı" ile yalın üretim konusunda önemli aşama kaydetti.

Yerli ve milli üretimi geliştirmeyi amaçlayan proje sınıfında öğrenciler, üretim tesislerindeki israfları azaltma, daha verimli çalışma, zamandan tasarruf ve işletmelerin üretim tesislerinden alacakları verimleri artırmayı öğreniyor.

Sınıfı gezen Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yaptığı açıklamada, son bir yılda okulda hem fiziki hem de teknik donanım anlamında çok yol katettiklerini söyledi.

Yalın Model Fabrika Sınıfı için yaklaşık 1 milyon lira harcandığını aktaran Özdemir, "Bu sürecin sonunda beklentimiz oldukça yüksek. Zira önümüzdeki yıl şu an inşaatlarını yapmaya başladığımız üretim tesislerinin üretmeye geçeceği bir yıl olacak. Buradan mezun olan kardeşlerimizin hemen üretim ekonomisine kazandırılacağı ekosistemin de fiziki olarak hayat bulacağı bir yıl olacak." dedi.

Okul Müdürü Fatih Olğun ise mezunların tamamına yakınının istihdam edileceği bir altyapı oluşturulacağını bildirdi.

Yalın eğitimde iyi bir noktaya geldiklerini aktaran Olğun, "Öğrencilerimiz bulundukları iş yerlerine gittikleri zaman danışılabilen, fikri alınan kişiler haline geliyor. Özellikle zaman tasarrufu ve israf konusundaki kazanımları öğrencilerimizin gittikleri işletmelerde çalışanlar arasından sıyrılmasına, parlamasına neden oluyor. Özellikle işletmelerden aldığımız dönüşlerde, öğrencilerimiz bir işletmedeyse orada mutlaka adından söz ettiren bir iş yapıyor ve rol model oluyor." diye konuştu.

Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde staj yapan İnşaat Bölümü 12. sınıf öğrencisi Gamze Açal, sınıfta aldıkları eğitim sayesinde kapı kilidi üretimini öğrendiklerini belirtti.

Açal, "Olumsuzlukların önündeki tek engelin insanın düşünceleri ve alışkanlıklarından kaynaklandığını gördüm. Staj yaptığım yerde buradaki aldığım eğitimin hız yönünden faydasını gördüm." ifadesini kullandı.

Elektrik Bölümü öğrencisi Tayfun Ateş de zamandan tasarruf sağladıklarına değinerek, "Benim yaptığım projede ise binalardaki kablo tasarrufunu baz aldım ve 2 bin liraya yakın kablo israfı yapıldığını gördüm. Yalın eğitim, bir nevi disiplin anlamına geliyor. İnsana iyileştirme, israf yapmadan daha disiplinli yaşama, bir sonraki adımında 'Nasıl daha iyi adım atabilirim?' düşüncesi katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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