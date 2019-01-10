Yalova'dan 303 Milyon Dolarlık İhracat

Yalova
Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, kentin 2018 ihracatının 303 milyon 118 bin 177 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
Becan ve odanın yönetim kurulu üyeleri, Gazipaşa
Caddesi'ndeki bir kafede 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.
Yalova'nın ihracatında 2018'de düşüş yaşandığını belirten Becan, şöyle konuştu:
"2018 ihracatı 303 milyon 118 bin 177 dolar olmuştur. İthalat ise 2018 yılında 577 milyon 972 bin 555 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Yalova'nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Norveç
yüzde 59, Danimarka
yüzde 15,24, İngiltere
yüzde 14,85'le pay almıştır. Bu ülkeleri Almanya
, Çin
ve Fransa
takip etmiştir. 2018 yılında en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler Rusya Federasyonu
yüzde 20,81, İngiltere yüzde 14,81, ABD
yüzde 14,76, Norveç yüzde 8,04, Almanya yüzde 6,08, Hollanda
yüzde 3,20 payla olmuştur."