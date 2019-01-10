Son Dakika Haberleri: Yalova'dan 303 Milyon Dolarlık İhracat

Yalova'dan 303 Milyon Dolarlık İhracat

2 saat önce

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, kentin 2018 ihracatının 303 milyon 118 bin 177 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Yalova'dan 303 Milyon Dolarlık İhracat, System.String[]
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, kentin 2018 ihracatının 303 milyon 118 bin 177 dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Becan ve odanın yönetim kurulu üyeleri, Gazipaşa Caddesi'ndeki bir kafede 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Yalova'nın ihracatında 2018'de düşüş yaşandığını belirten Becan, şöyle konuştu:

"2018 ihracatı 303 milyon 118 bin 177 dolar olmuştur. İthalat ise 2018 yılında 577 milyon 972 bin 555 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Yalova'nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Norveç yüzde 59, Danimarka yüzde 15,24, İngiltere yüzde 14,85'le pay almıştır. Bu ülkeleri Almanya, Çin ve Fransa takip etmiştir. 2018 yılında en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülkeler Rusya Federasyonu yüzde 20,81, İngiltere yüzde 14,81, ABD yüzde 14,76, Norveç yüzde 8,04, Almanya yüzde 6,08, Hollanda yüzde 3,20 payla olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:11 Kaynak: AA

İhracat, Yalova, Ekonomi
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