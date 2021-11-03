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Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi - Son Dakika

Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi

03.11.2021 13:07

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, kentin Kovid-19 vaka artışının en fazla görüldüğü iller arasında yer almasıyla ilgili konuştu.

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, kentin Kovid-19 vaka artışının en fazla görüldüğü iller arasında yer almasıyla ilgili konuştu.

Eray, AA muhabirine, 276 bin 50 nüfusa sahip Yalova'nın, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle nüfusunun yüzde 50'sine yakın bir hareketli nüfus ağırladığını söyledi.

Çoğunluğu çalışma ve günü birlik ziyaretler olmak üzere ile yoğun bir nüfusun girdiğini anlatan Eray, "İlimiz, Bursa, Kocaeli ve İstanbul komşuluğunda, nüfusu 276 bin 50 olmasına rağmen özellikle günlük nüfus hareketliliği, ki bu ilimizin total nüfusunun yüzde 50'sine tekabül eden hareketli bir nüfus var, bu da ilimizdeki hareketliliği ciddi bir şekilde arttırıyor ve bu da pandemi açısından riski yoğun bir bölgede olmamıza neden oluyor. Bizim ilimizdeki toplam aktif vaka sayısı 2500 civarında. Ekim 2021 sürecinde günlük ortalama 120, eylülde günlük 90, Ağustos ayında 70 civarlarında vaka sayımız çıkmaktaydı. Şu an 200 civarında seyretmekteyiz. Tabi tüm vakalarımız tespit edilmelerinin hemen ardından filyasyon ekiplerimizce evlerinde ziyaret edilerek tedavileri planlanmakta ve ilaçları teslim edilmekte. Yine filyasyon ekiplerimizin ortalama bir vakaya ulaşma süresi 6 saat, test verme süremiz ise ortalama 5 saat civarında. Temaslı olan kişilerle ilgili de izolasyon uygulanmakta. Fakat ne yazık ki vaka sayısındaki artış devam etmekte." diye konuştu.

-10 bin 800 kişi ikinci dozunu yaptırmadı

Vaka artış oranının hastanelere yansımadığını, yoğun bakım doluluk oranın yüzde 65'lerde olduğunu da aktaran Eray, Yalova Devlet Hastanesinde halen tek katta hizmet verildiğini ifade etti.

Aşılamanın hastanelere yansımamasında büyük katkısı olduğunu sözlerine ekleyen Eray, hastanelerde yatan hastaların yüzde 60'ının daha önce aşı olmamış kişilerden oluştuğunu, il genelinde 10 bin 800 civarında vatandaşın da yaptırdığı ilk doz aşının üzerinden 42 gün geçmesine rağmen ikinci doz aşıyı yaptırmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yalova olarak birinci doz aşılamada yakalamış olduğumuz başarıyı ne yazık ki ikinci dozda ulaşabilmiş değiliz şu anda. Çünkü biz birinci dozda yüzde 94'lere kadar ulaşmışken ikinci dozda an itibariyle yüzde 73 civarlarındayız. Sizlerin aracılığıyla ilimizde yaşayan bu 10 bin 800 vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Bir doz aşılanmak demek, aşılanma tamamlanmış anlamına gelmiyor. İlk doz aşının koruyuculuğu ikinci dozla birlikte taçlandırılıyor ve anlamlı bir orana kavuşuyor. Bu sebepten dolayı bu 10 bin 800 vatandaşımızı bir an önce aşılanmaya davet ediyorum. Randevu almalarına gerek yok. Evlerinde, ilimizin merkezi noktalarında kurmuş olduğumuz stantlarımızda, köylerimizde, hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde bu aşılama hizmetini vermeye devam ediyoruz. Bir kişinin bile aşılanması bizim için çok önemli. Bu nedenle Yalova'nın en ücra köşesine de gitmeye hazır arkadaşlarımız."

4032 sınıftan 29'u izole edildi

Kovid-19 ile mücadelede zafere ulaşmanın en etkili ve tek silahın aşı olduğuna da vurgu yapan Eray, özellikle havaların soğumasıyla kapalı alanlarda insanların daha fazla vakit geçirdiğine, bunun da maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Vali Muammer Erol başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlardan Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulamasına devam edilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu hatırlatan Eray, okullarda süren eğitimle ilgili de şunları kaydetti:

"Yalova sınırları içerisinde toplam 4302 sınıfımız bulunmakta. An itibariyle bu sınıflardan 29 tanesi izolasyon altına alınmış durumda. Bir sınıfta 2 ve daha fazla aktif vakanın çıkması demek oluyor. Bir sınıfta iki vaka çıkıyorsa biz o sınıfı karantinaya alıyoruz. 4302 sınıftan 29'ununa bunun uygulanması kabaca yaklaşık yüzde 0,7'e tekabül ediyor ve çok anlamlı ve risk oluşturacak bir oran değil bu. Biz aktif vakaların çok ciddi bir kısmının hareketli, genç, 40 yaş ve altı nüfusun olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bu yaşta tabi aşılamaya duyulan ilgi de istediğimiz düzeylerde değil. Bu sebepten dolayı bu 18-40 yaş aralığındaki nüfusumuzun aşılanması ve tedbirlere riayet etmesi bizim için elzem."

Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi
Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi
Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi
Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Yalova, Emrah, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi - Son Dakika
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