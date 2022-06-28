Yalova Üniversitesinde mezuniyet töreni

Yalova Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Merkez yerleşkedeki Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki tören, mezun öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, mezun öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Bahçekapılı, "Yalova Üniversitesinin birincil hedefi, öğrencilerini eğitim aldıkları süre boyunca sorgulayan, düşüncelerini ahlak çerçevesi kuralları içinde korkusuzca ifade edebilen, hayal kuran, tasarlayan ve başkalarına saygı duyan bireyler haline getirmektir. Yalova Üniversitesi mezunu olarak ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz. Sizler, Yalova Üniversitesi mezunu olarak buna hazırsınız." diye konuştu.

Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış öğrenciler ile dereceyle mezun olanlara anı belgelerinin verilmesinin ardından yaklaşık 3 bin öğrenci hep birlikte kep attı.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği törene, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, Yalova Belediye Başkan Vekilini temsilen Nusret Karaalioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademik ve idari personel katıldı.