Yalovaspor 14 isimle sözleşme yeniledi

TFF 3. Lig ekibi Yalovaspor, iç transferde 14 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

9 yıllık profesyonel lig hasretini dindiren Yalovaspor, iç transferi hızlı bir şekilde sonlandırarak dış transfere yöneldi. Teknik Direktör Aytaç Yaka, yardımcı antrenör Eren Özen ve kaleci antrenörü Vahap Kemer'le yeniden anlaşan Sefa Demir'i de Sportif Direktörlük görevine getiren yeşil-kırmızılı ekip iç transferde 14 oyuncusuyla yeniden anlaşırken 7 oyuncusuyla yolları ayırdı.

Kemik kadro korundu

Yalovaspor geçen sezon kadrosunda bulunan Ahmet Pekgöz, Enhar Şimşek, Murat Gülbaba, Salih Kaan Kaplan, Onurcan Küçük, Fatih Hüseyin Salim, Suat Avcı, Semih Baştan, Emrah Şahinçiftçi, Muharrem Kaban, İlker Avşeren, Erhan Bal ve Yusuf Kaplan Alperen Topçular'la sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılı ekip Coşkun Akyil, Emin Akyıldız, Ahmet Turan, Metin Çalışkan, Mevlüt Eren Soylu, Onur Aydın ve Şamil Yinal Atalar'la yolları ayırırken, Uğur Kapısız ve Burak Çınar'ın ise Yalovaspor yönetiminden süre istediği öğrenildi.

Teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda Yalovaspor Kulüp Başkanı Onay Tuna'nın başını çektiği transfer komitesi dış transfer çalışmasına başladı. Yeşil-kırmızılı kulübün 15 gün içerisinde dış transferi tamamlaması bekleniyor.

Kısa bir açıklamada bulunan Yalovaspor Sportif Direktörü Sefa Demir, "Yalovaspor futbol takımı seçmeleri, kulübümüz bünyesinde yapılacak. 1996-2002 doğumlu sporcuların katılabilecekleri seçmeler için son başvuru tarihi 14 Ağustos. Teknik ekibimizin yönetiminde 15 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'de Yalovaspor tesislerine gelecek A takım oyuncu adayları arasında göze girecek isim ya da isimler, yeşil-kırmızılı takım bünyesine dahil edilecek. Ayrıca Koronavirüs Pandemisi nedeniyle her sporcu kendi kıyafetini getirecek" dedi. - YALOVA