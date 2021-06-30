Üye Girişi
Yalvaç Ural "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"ne konuk oldu - Son Dakika

Yalvaç Ural "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"ne konuk oldu

30.06.2021 21:47
Yalvaç Ural

Gazeteci-yazar Yalvaç Ural, Türk edebiyatının önde gelen isimleriyle yaşadığı anılarını ve müzik geçmişini, "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde anlattı.

Gazeteci-yazar Yalvaç Ural, Türk edebiyatının önde gelen isimleriyle yaşadığı anılarını ve müzik geçmişini, "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde anlattı.

NG Afyon'da düzenlenen festivalin son gününe konuk olan Ural, lise yıllarında müzikle ilgilendiğini belirterek, "Orkestramız ve arkadaşlarımız vardı. Gruplar kurmuştuk ama bir türlü büyüklere yetişemiyorduk. Bir yerde Tülay German söylüyordu. Bir yerde Cem gibi, Erkin gibi arkadaşlarımız vardı. Onlar yol almıştı. Alt segmentte gitar çalıp şarkı söylüyordum ben. Bir gün Ruhi Su ile tanışmak istedik. Çünkü Bob Dylan ve Donovan gibi, İngiltere'de, ABD'de çıkmış olan genç şarkıcılar vardı. Bunlar kendi öz kültürlerine dönüp, kendi halk müziklerinden, folk müziklerinden şarkılar yapıyordu ve dünyaca meşhur olmuşlardı. Mesela Bob Dylan'ı herkes tanır. Joan Baez, bugüne kadar geldi. Biz de o anlayışta bir şeyler yapma dileğindeydik ve halk kültürüne, şiirine, edebiyatına ve müziğine karşı bir eğilimimiz vardı." dedi.

Gazetecilikte 50. yılını 2020'de doldurduğunu dile getiren Ural, şunları kaydetti:

"Yazın dünyası ve edebiyat insanları hakikaten çok zarif, incelikleriyle birlikte belli konularda zayıflıkları olan kişilerdir. Yeri geldiğinde çocuk gibi birbirleriyle didişen, gençler gibi birbiriyle sürekli kavga eden, barışan ama bu ülkeye güzel şeyler bırakan insanlardır. Bugün Cemal Süreya'nın kitaplarının baskısı sanıyorum 270 baskı filan oldu. Bu ülkede Orhan Veli (Kanık) bile 100 baskıya varmamıştır bugüne kadar. Telif hakkı kalkınca varacaktır. Bakıyorsunuz Sabahattin Ali'nin telif hakkı geçen yıl kalktı. Türkiye'de Sabahattin Ali'nin kitaplarını basmayan yayınevi yok."

Yalvaç Ural, Türk yayıncıların daha az telif ödenen yayınları yurt dışından getirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "50 yıl sonra, okul kitaplarına benim şiirlerim girdi. Bir zamanlar şiirleri (kitaplara) girmemesi gerekenler içindeydik. Şimdi şiirlerimiz girdi. Bir zamanlar, 'Bu şiirler çocuklara olmaz.' diyenler, o şiirleri hatta senden izin almadan kullanıyor. O yüzden hepsinin ayrı bir öyküsü var." değerlendirmesinde bulundu.

Ataol Behramoğlu'nun "Aşk iki kişiliktir" lafına atıfta bulunan Ural, şairlerin sevgiyi hayran kalınacak kadar güzel anlattıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Leyla ile Mecnun'da biliyorsunuz, Mecnun'a Leyla'yı getirdikleri zaman, 'Bu Leyla değil. Leyla benim içimde.' der. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı adlı bir filmi vardır, Müşfik Kenter'in oynadığı. Orada, adam eve badana yapmaya gelir. Duvarda bir resim vardır, Sema Özcan'ın. Bakar, ona aşık olur. Kadın sonra gelir, Sema Özcan ona yaklaşır. Adamın ona ilgisi yoktur. Sonunda evden ayrılırken, kadının resmini çalar, gider. Bir kayığa biner ve resmi götürür. Bence onlardaki (şairlerdeki) aşk da öyle. Onlar akıllarında bir sevgili yaratıyor. O sevgiliye yazıyor. Ama o anda birlikte oldukları kişi, sanki o aşkın yaratıcısı oluyor, onlar için."

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği festival, 3 gün boyunca sanatseverlere caz müziğinin seçkin eserlerini dinleme fırsatı sundu.

Yalvaç Ural 21. Afyonkarahisar Caz Festivali ne konuk oldu
Yalvaç Ural 21. Afyonkarahisar Caz Festivali ne konuk oldu

Caz Festivali, Yalvaç Ural, Karahisar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalvaç Ural '21. Afyonkarahisar Caz Festivali'ne konuk oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı 21:19 Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi 20:44 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu 20:22 Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi 20:20 Fenerbahçe, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'le imza aşamasına geldi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi 18:41 Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Atış poligonunda atış yapan genç, kendini kaza ile başından vurdu 17:58 Atış poligonunda atış yapan genç, kendini kaza ile başından vurdu
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı 17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Elmalı davasındaki çocukların yakınları 17:02 Elmalı davasındaki çocukların yakınları "tacize uğrayan çocukların banyoda verdiği tepkiyi veriyorlar" diyerek uyarıda bulunmuşlar

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Steven Caulker'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı         
21:40
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi         
20:49
Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 15 zam         
20:34
Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek Son Dakika! Bakan Koca: Koronayı atlatanlar bugünden itibaren 3 ay içinde aşı olabilecek         
20:21
Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı         
20:13
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz         
18:14
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
17:18
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 22:15:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalvaç Ural "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"ne konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement