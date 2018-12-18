Yanal: "4. Yıldızı Takacağız"
1 saat önce
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal için, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi.
- Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal
'ın konuşması İSTANBUL - Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal için, Ülker Stadı
1907 Tribünü'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenlendi. Ersun Yanal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:29 Kaynak: AA
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