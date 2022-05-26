Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar

26.05.2022 10:31
Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar

Bahçelievler'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Bahçelievler'de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İşçilerin su dolu kovalarla müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mahallesi Altay Sokakta inşaat halindeki binanın çatısında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre inşaat işçilerinin binanın çatısında gerçekleştirdikleri izolasyon çalışmaları sırasında kullanılan köpükler bir anlık dikkatsizlik sonucu alev aldı. Köpüklerin alev aldığını gören işçiler, yangına kovalarla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede çatıdaki diğer malzemeler de alev alınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çatıda hafif çaplı hasar oluştu. - İSTANBUL

Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar
Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar
Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar

YORUMLAR
500
OGM'nin hava filosu yangın sezonuna hazır OGM'nin hava filosu yangın sezonuna hazır
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yangın, İnşaat, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement