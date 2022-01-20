Üye Girişi
Yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Son Dakika

Yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler

20.01.2022 08:47

Ataşehir'de elektrikli ısıtıcı sobadan kaynaklı çıkan yangında bir daire yandı.

Ataşehir'de elektrikli ısıtıcı sobadan kaynaklı çıkan yangında bir daire yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken dairenin bir bölümü tamamen yandı. Yangını izleyen 3 kişinin, yanan daireyi arkasına alarak selfie çekmesi ise ilginç anlara sahne oldu. Binada mahsur kalanların gazetecilere el sallaması ise kameralara yansıdı.

Yangın, Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi Yeditepe Caddesinde 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde ısıtıcı sobanın yere düşmesinden kaynaklı bir yangın çıktı. Daire içerisinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede dairenin bir bölümünü tamamen sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri ve mahalleli halkı durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler alevleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sırasında 3 kişinin yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmesi ise ilginç anlada sahne olurken, binada mahsur kalan kişilerin gazetecilere el sallaması kameralara yansıdı. Binada dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

DAİRE YANARKEN SELFİE ÇEKİLDİLER

Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangında itfaiye ekipleri yangına müdahelesi sırasında sokakta bulunan 3 kişi yanan daireyi arkalarına alarak selfie çekilmeleri ilginç anlara sahne oldu.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu-İHA)

Yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler
Yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler
Yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler

YORUMLAR
500

Ferhat Paşa Mahallesi, Ataşehir, Yangın, selfie, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Son Dakika


Erdoğan'dan yeni yıl zamlarına "fedakarlık" yorumu: Mümkün olan en alt seviyede yapıldı Erdoğan'dan yeni yıl zamlarına "fedakarlık" yorumu: Mümkün olan en alt seviyede yapıldı         
08:47
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Savaşın ayak sesleri! Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Savaşın ayak sesleri! Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
02:57
Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı         
18:47
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi! Ölen arkadaşının maaşını çekti, mahkemede "Gerçekten öldü mü?" diye kontrol etmek istedim dedi!         
14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı         
12:16
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34

Son Dakika Haberleri
08:38 Canlı yayında "para nerede kardeşim" diye sormuştu! RTÜK, Fox sunucusu hakkında inceleme başlattı
08:27 Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı
08:26 Survivor All Star'da sürgün kampına devam! Artık elenecek kişiyi performans birincisi belirleyecek
08:24 Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi
08:22 Erkek arkadaşının adını cinsel organına yazdırmıştı: Ayrılınca çözümü ilginç oldu!
08:09 Avrasya sordu vatandaş cevapladı! Millet İttifakı 3,3 puan öne geçti
07:54 Sinop valiliğinden vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı! Yoğun kar yağışı bekliyorlar
07:51 Dolar ne kadar oldu? İşte 20 Ocak Perşembe güncel rakamlar
07:42 Meteoroloji 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı! İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı günlerce sürecek
07:40 Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 08:53:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yanan daireyi arkalarına alıp selfie çekildiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement