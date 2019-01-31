Son Dakika Haberleri: Yanan Evdeki Yaşlı Adamdan Haber Alınamıyor

Yanan Evdeki Yaşlı Adamdan Haber Alınamıyor

38 dakika önce

Çankırı'da sabah saatlerine Korgun ilçesinde meydana gelen yangında 85 yaşındaki Mehmet Şahin'den haber alınamıyor.

Yanan Evdeki Yaşlı Adamdan Haber Alınamıyor, System.String[]
Çankırı'da sabah saatlerine Korgun ilçesinde meydana gelen yangında 85 yaşındaki Mehmet Şahin'den haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Korgun ilçesi Karatepe köyünde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Mehmet Şahin'in yaşadığı evde yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye vanalarıyla yangına müdahale edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından AFAD ekipleri tarafından 85 yaşındaki Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Çankırı, Korgun, Sabah, Mehmet Şahin, 3. Sayfa
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