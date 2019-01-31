Yanan Evdeki Yaşlı Adamdan Haber Alınamıyor
38 dakika önce
Çankırı'da sabah saatlerine Korgun ilçesinde meydana gelen yangında 85 yaşındaki Mehmet Şahin'den haber alınamıyor.
Çankırı
'da sabah saatlerine Korgun
ilçesinde meydana gelen yangında 85 yaşındaki Mehmet Şahin
'den haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Korgun ilçesi Karatepe
köyünde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Mehmet Şahin'in yaşadığı evde yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşlar tarafından itfaiye vanalarıyla yangına müdahale edildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından AFAD ekipleri tarafından 85 yaşındaki Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. - ÇANKIRI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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