Yanan ormandan 4 gün sonra sağ kurtuldu - Son Dakika
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Yanan ormandan 4 gün sonra sağ kurtuldu

25.06.2022 14:44
Yanan ormandan 4 gün sonra sağ kurtuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün süren büyük mücadelenin ardından söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapan orman işçileri yaralı eşek buldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün süren büyük mücadelenin ardından söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapan orman işçileri yaralı eşek buldu. Orman işçileri, ciddi yanıkları olan ve 4 gündür aç susuz yanan ormanın ortasında kurtarılmayı bekleyen eşeğe can suyu vererek veterinerlere teslim etti.

Marmaris'de 21 Haziran Salı günü akşam 20.00 civarlarında başlayan orman yangını, 72 saatlik çalışma sonrasında tamamen söndürüldü. Orman işçileri yangının başlangıç noktası olan Börtübet mevkiinde soğutma çalışması yaparken; ayakları, karın kısmı ve ağzı yanın bir eşekle karşılaştı. Hemen yanına giden orman işçileri eşeğin yaşadığını görünce şok oldu. Yanan ormanın derinliklerinde bulunan eşeğe su veren orman işçileri, Marmaris Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verdi. 4 gündür ormanda aç susuz bekleyen eşek Marmaris Belediyesi tarafından yanan ormandan alındı.

Ciddi yanıkları olan talihsiz hayvan, tedavi edilmesi için özel bir kliniğe bırakıldı. Yanıklarının oldukça ciddi olduğu öğrenilen eşeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Veterinerler, serum vererek ve yanan yerlerine krem sürerek eşeği hayatta tutmak için tedaviye başladı. Başka bir eşeğin yaralı eşeğin yanık yerlerini yalayarak yardım etmesi ise duygu dolu anlar yaşattı.

Veteriner Hekim Görkem Gürkan, eşeğin yanık yaralarının oldukça ağır olduğunu ifade ederek, "Yangın alanından bize getirildi. Karın bölgesinde, ayaklarında, ağzında ve kulaklarında yanıklar mevcut. Serumla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Orman işçileri bulmuş soğutma çalışması sırasında. Marmaris Belediyesi bize getirdi. Tedavi ediyoruz ama hayati riski çok fazla" dedi.

Marmaris Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Bora Deveci söndürme ve soğutma çalışmaları esnasında eşeğin bulunduğunu ifade ederek, "Söndürme ve soğutma çalışması yapan arkadaşlarımız yanan ormanın içerisinde buluyorlar. Marmaris Belediyesi olarak bize gelen ihbar üzerine Orman Şube Müdürlüğünün belirlemiş olduğu hayvan sağlık merkezine nakil ettik" şeklinde konuştu. - MUĞLA

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Son Dakika! Marmaris'te 5 gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı Son Dakika! Marmaris'te 5 gündür devam eden orman yangını tamamen kontrol altına alındı Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor Küle dönen ormanlık alanlarda çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan ormandan 4 gün sonra sağ kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanan ormandan 4 gün sonra sağ kurtuldu - Son Dakika
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