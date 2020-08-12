Yanan tarihi okul restore edilecek - Son Dakika

Yanan tarihi okul restore edilecek

Yanan tarihi okul restore edilecek Başkan Akcan'dan sevindiren açıklama: "Gazi Paşa Mektebi eski haline dönecek" Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in girişimleri sonucunda, Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından birisi olma özelliğini taşıyan ve 2019'un Mart ayında...

Yanan tarihi okul restore edilecek

Başkan Akcan'dan sevindiren açıklama: "Gazi Paşa Mektebi eski haline dönecek"

DENİZLİ - Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in girişimleri sonucunda, Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından birisi olma özelliğini taşıyan ve 2019'un Mart ayında çıkan yangının ardından küle dönen Çal Gazi Paşa Mektebi'nin YİKOB yardımıyla restore edilmesi için bu yıl içerisinde ihale yapılacağını belirtti.

Yapımına 1924 yılında başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim vermeye başlayan Çal Gazi Paşa Mektebi, 2019'un Mart ayında çıkan yangının ardından küle dönmüştü. Çal için büyük önem taşıyan okulun tarihi değerine sahip çıkmak için çabaladıklarını dile getiren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, tarihi mektebin restorasyonu için bu yıl içerisinde ihale gerçekleştirileceğini açıkladı. Restore işlemlerinin Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse edileceğini söyleyen Başkan Akcan, "Sayın Valimiz Ali Fuat Atik'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Büyük önem taşıyor"

Çal'ın Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli fonksiyonlar üstlendiğini dile getiren Başkan Akcan, "Sivas Kongresi'ne katılan 37 delegeden bir tanesi de Çal delegesiydi. Çal o dönemde tamamen Mustafa Kemal Atatürk'e destek vermiş, dönemin tarihi değerlerine sahip çıkmış ve Cumhuriyet'in kurulmasına omuz vermiş. Bunun üzerine Cumhuriyet tarihinin ilk okullarından bir tanesi olan Gazi Mektebi Çal'da kurulmuş. Burada çok güzel insanlar okumuş, yetişmiş, yeni alfabeyi ilk burada öğrenmişler. Bu mektep ilçemiz için çok büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl ihaleye çıkacak"

Mektebin tarihini ve mevcut durumunu Vali Ali Fuat Atik'e anlattığını belirten Akcan, "Buradan kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Olayı anlattığımızda, 'Orası Cumhuriyetin ilk okullarından. Bu bizim namusumuzdur, biz de bu namusumuza sahip çıkacağız ve hemen restore işlemlerini başlatacağız' dedi. Sağ olsun şu anda YİKOB üzerinden işlemleri hallediyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl ihaleye çıkacak ve yapılacak restorasyon ile eski haline dönecek. Gazi Mektebi Cumhuriyet tarihini ilk okullarından bir tanesi. Yani o genç Cumhuriyetin kurulmasında ve yeni nesil yetiştirmesinde ön ayak olan okullarımızdan bir tanesiydi. Çal Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli fonksiyonlar üstlenmiş hatta Sivas delegesine katılan 37 delegeden bir tanesi Çal delegesiydi. O dönemde tamamı ile Mustafa Kemal Atatürk'e destek vermiş, dönemin tarihi değerlerine sahip çıkmış ve Cumhuriyet'in kurulmasında omuz vermişler ilçelerden bir tanesi. Bunu üzerine de Çal'da bir tane Gazi Mektebi kurulmuş. Burada çok güzel insanlar okumuş, yetişmiş ve yeni alfabeyi ilk defa burada öğrenmişler. Baktığımızda yaklaşık Cumhuriyetle beraber 100 yıllık okulumuz" dedi.

"Önümüzdeki günlerde inşallah bu yangının failleri bulunup gereken cezayı alacaklardır" diyen Akcan, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine biliyorsunuz 2019 Mart ayında istemediğimiz bir olay oldu, yangın çıktı. Şu anda savcılıkta soruşturması devam ediyor. Çıkan yangında okulumuz tadilattan geçmişti ama yerle bir oldu. Yaklaşık 1.5 yıldır da bunun çalışmalarını vekillerimiz yapmıştı. Özellikle Ahmet Yıldız Bey bu işi üzerine almıştı. Ama yeni valimiz Ali Fuat Atik Bey e şükranlarımı sunuyorum. Sayın kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Gidip kendilerine anlattığımızda dedi ki, evet orası Cumhuriyetin ilk okullarından. Bu bizim namusumuzdur, biz de bu namusumuza sahip çıkacağız ve hemen bunu yaptıracağız. Sağolsun YİKOB üzerinden işlemlerini hallediyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl ihaleye çıkıp yeniden restore edilerek eski haline dönecek. Çal'ımızdaki tarihi değere sahip çıkacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah bu yangının failleri bulunup gereken cezayı alacaklardır.

Yanan tarihi okul restore edilecek

Çal, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yanan tarihi okul restore edilecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım         
16:18
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı         
16:07
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:36
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz         
13:10
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır         
11:45
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor         
11:33
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz         
07:48
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 19:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanan tarihi okul restore edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei