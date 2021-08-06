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Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular - Son Dakika

Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular

06.08.2021 15:28

Son dakika habere göre Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular Manavgat'ta orman yangınından sonra kaybolan adam 1 hafta sonra bulundu Yurtta kalan adamı bulan yakınları gözyaşlarını tutamadı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangınından hemen sonra...

Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular

Manavgat'ta orman yangınından sonra kaybolan adam 1 hafta sonra bulundu

Yurtta kalan adamı bulan yakınları gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde çıkan orman yangınından hemen sonra ekipler tarafından mahalleden alınarak hastaneye getirilen Remzi Solak'ın yakınları günlerce aramasına rağmen ulaşamadı. Solak'ın bir yurtta kaldığını düşünerek bugün yurda gelen yakınları, gözyaşları içerisinde kavuştu.

Manavgat İlçesi Sevinç Mahallesi'nden yaklaşık 30 kilometre ileride dağlık bir alanda ilkel şartlarda yaşayan Remzi Solak (54), alevlerin evini sarması sonrasında bölgede görev yapan AFAD ekiplerince alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Solak, Hastanede ayakta tedavisi yapıldıktan sonra Antalya'da yangında zarar gören vatandaşların konakladığı yurda bırakıldı. Solak'a yangın sonrasında bölgeye giden yakınları bir türlü ulaşamadı.

Yurtta olduğu öğrenildi

Yakınları ormanlık alan içerisinde yaptıkları aramadan da bir sonuç elde edemeyince durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler önce hastaneye giderek Solak'ın kaydının olup olmadığına baktı. Burada yapılan araştırmada adamın, yurtta olduğunu öğrenen ekipler durumu yakınlarına haber verdi.

Karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar

Durumu haber alan Solak'ın halasının oğlu Mehmet Tunç ve kızı Emine Doğan, hemen yurda gelerek Solak'ı kaldığı odada ziyaret etti. Günlerdir orman yangınında yanarak hayatını kaybettiğini düşündükleri Solak'ı karşılarında gören her iki isimde gözyaşlarını tutamadı. Solak ise akrabalarının kendisine ulaşmasından ötürü mutlu olduğu görüldü. Yangında her iki ailenin de evlerinin yandığı öğrenildi. Evleri yanan aile, devletin kendilerine bir konteyner vermesi durumunda mahallelerine geri dönebileceklerini belirtti.

"Şuanda benim dönebilecek yerim yok"

Yangın sonrasına yaşadığı korku dolu anları anlatan Remzi Solak, "Ben biraz yangını izledim. Sonra benim eve kadar alevler geldi. Alevler yaklaşmıştı. Yanacağını biliyordum. Beni oradan iki kişi aldı. Hastaneye götürdü. Acil'den de buraya getirdiler. İki kardeşim var. Onlara da ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğundan haberim yok. Şuanda benim dönebilecek yerim yok. Evimin yapılmasını istiyorum. Yanan evimi görmek istemiyorum" dedi. Yapılan araştırmada Solak'ın kardeşlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Biz yandığını düşündük"

Yeğenine kavuşan Mehmet Tunç ise, "Ben Bucakşıhlar'da oturuyorum. Köylerimiz ayrı. Yeğenim evde yalnızdı, kardeşleri keçilerin başındaydı. Biz de yangın gelince evi bıraktık. 10 dakika içerisinde yanmış. Biz aradık ama ulaşamadık. Bana kayıp olduğunun bilgisi 3-4 gün sonra geldi. Geldik bulduk. Biz yandığını düşündük. Biz ormanda kaçarken yandığını düşündük. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hem yeğenimin hem de bizim evimiz yandı" sözlerine yer verdi.

Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular
Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Antalya, Yangın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Yanarak hayatını kaybettiğini düşündüler, gönler sonra gözyaşları içerisinde kavuştular - Son Dakika


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