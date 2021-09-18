Yangın bölgelerindeki çocuklar su sporları ile tanıştı

Muğla'da yangın bölgesinde yaşayan çocuklar "Suda Hayat Var" etkinliği kapsamında Sarıgerme'de yelkenli katamarana bindi, Dalyan Kanalı'nda eğitmenler eşliğinde kano ve kürek turu yaptı

MUĞLA - Muğla'da, yangın bölgesinde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik sosyal oryantasyon projesi kapsamında "Suda Hayat Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Ağustos'ta Muğla'da çıkan yangınlar sonrasında, Ortaca ve Köyceğiz Kaymakamlıkları işbirliğinde, Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı ile Dalyan Delta Su Sporları Kulübü koordinesinde, Ortaca Belediyesinin katkılarıyla yangınlardan olumsuz etkilenen çocuk ve gençlerin sosyal oryantasyonunun sağlanması amacı ile "Suda Hayat Var" etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz'in yangından etkilenen kırsal mahallelerinde yaşayan 50 öğrenci program kapsamında Sarıgerme yelkenli katamaran ile yolculuk yaptı.

Ardından Dalyan Mahallesinde Su Sporları Merkezinde çocuklara kano ve kürek kullanımı hakkında bilgiler verildi. Can yeleklerini giyen çocuklar eğitmenler eşliğinde Dalyan Kanalında su sporları ile tanıştı. Öğrenciler gün sonunda etkinliğe katılanlarla birlikte fidan dikti.

TUSEV Yönetim Kurulu Başkanı Başar Koşargelir, yangın bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik sosyal farkındalık projesi yürütmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sosyal faaliyetler ve eğitim anlamında farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Koşargelir; "Amacımız bu gençlerden yetenekli olanları yada ilk kez doğa sporları ile buluşan gençlerimizi ilerde burslarla beraber mili sporcu kültüründe yetiştirmek. TUSEV 2019 yılında kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşu, öncelikli amacı turizm faaliyetlerini geliştirmekle beraber sosyal faaliyetler ve eğitim anlamında da bölgede farkındalık yaratmak istiyoruz. 15-16 Ekimde Dalyan Açık Su Yüzme Yarışmasını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Vakıf olarak okulların şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda yaptıklarını belirten Koşargelir, ekoturizm kapsamında, turizm master planı ile bölgenin turizm anlamında bilinçli gelişimini sağlamayı düşündüklerini aktardı.

- "Çocukların su sporları ile buluşmasını amaçlıyoruz"

TUSEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Dalyan Delta Su Sporları Kulübü yöneticisi Ertuğrul Ercan, etkinliği geleneksel hale getirerek dağ köylerinde yaşayan çocukları su sporları ile buluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Çocukların yaşadıkları olumsuz dönemden uzaklaşması ve keyifli bir gün geçirmesi için önemli bir faaliyete imza atıklarını belirten Ercan; "Köyceğiz yangınında bölgede etkilenen çocukların su sporlarıyla oryantasyonunu yapıyoruz. İlk olarak Sarıgerme'de yelkenli katamaran etkinliğimiz oldu. Orada bazı çocuklarımızın denizle ve yelkenle ilk kez tanıştığına şahit olduk. Şimdi Dalyan'da kano eğitimi alıyorlar. Etkinliği geleneksel hale getirerek dağ köylerindeki çocukları su sporları ile buluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda yetenekli çocuklara TUSEV vakfı olarak burs vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Dünya Su Sporları Festivalini yapmayı hedefliyoruz"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kubilay Çimen, etkinliğin, çocukların sosyal anlamda motivasyonlarını geliştirmek için önemli olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu tür faaliyetlerin bölgede hem ekonomiye hem de sporun bir kültür halinde gelişmesine, toplumda yaygınlaşmasına çok büyük etkileri var. Uzun vadede TUSEV ve Dalyan Delta Su Sporları Derneği öncülüğünde Dünya Su Sporları Festivalini yapmayı hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için öncelikle lisanlı sporcu sayısını artırmalıyız. Bu bölgedeki gençlerin su sporlarını tanımalarını, bilmelerini ve yapmalarını sağlamalıyız. Bir alt yapı oluşturmak gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda bu festivali yapmak istiyoruz ve bu faaliyetlerde onun alt yapısı olarak şekilleniyor."

Yangının evlerinin 500 metre yakınına kadar geldiğini aktaran Beyobası Mahallesinden Toprak Yaşar, güzel bir geçirdiklerini ve İlk defa kanoya binmekten büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.