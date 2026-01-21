Yangın Denetimlerinde Yasal Düzenleme Çağrısı

TBMM Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok , "Yangın denetim raporları konusunda yetki karmaşası var. Belediye mi, özel idare mi, büyükşehirlerde veya diğer illerde kimin bakacağı ile alakalı yetki ve sorumluluk konusunda tereddüte yer vermeyecek açık ve net yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu Başkanı Selami Altınok ve komisyon üyeleri, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altınok, komisyonun hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunduklarını hatırlattı ve komisyonun yaptığı çalışmalardan bahsetti. Altınok, "17 resmi toplantı yaptık. Toplantılarımıza 14 kamu kuruluşu, 10 sivil toplum örgütü ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınları da komisyonumuza gelerek çalışmalara katkı verdi, 98 kişiyi dinledik. Bu dinlemelerden sonra yazılı ve sözlü görüşlerini aldık. Sonuçta da hazırladığımız raporda; bundan sonra böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın, insanlarımızın hayatları tehlikeye girmemesi için komisyonumuz 18 tane öneri belirledi. Bu önerileri de hem raporumuzda yer verdik, hem de ilgili kuruluşlara onları ilgilendiren kısımları göndereceğiz ki gerekli olan yasal düzenleme ya da idari bir düzenlemeye ihtiyaç varsa yapılabilsin. Bu çalışmalarda gördük ki; yasal düzenlemeleri nasıl yaparsanız yapın eğer uygulama aşamasında toplu konaklanan yerlerde veyahut insanların toplu bulundukları alanlardaki yöneticilerin hassasiyet göstermedikleri yerde gerekli denetimler ilgili kurumlar tarafından denetimler tam ve eksiksiz yapılmaması durumunda bu gibi kazaların, afetlerin önüne geçebilmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

Altınok ayrıca Komisyon ve adli bilirkişinin, Kartalkaya Otel yönetimi, profesyoneller ve çalışanların gerekli tedbir almadığı yönündeki hususlarda ortak görüşe sahip olduklarını ekledi.

'İTFAİYE RAPORLARININ GEÇERLİLİK SÜRESİ OLMALI'

Komisyonun hazırladığı rapora ilişkin detayları paylaşan Altınok, şöyle devam etti:

"Bundan böyle yangınla ile alakalı itfaiye raporlarının geçerlilik süresi olmalı ve bu belge ile birlikte periyodik denetimler yapılmalıdır. Bir itfaiye raporu 50-60 sene geçerli olmamalı, idare süre konusunda burada karar alabilir ve süre olarak da 1-2-3 yıl da itfaiye raporları gözden geçirilmeli, denetimler yapılmalı. İkinci teklifimiz ise yangın projeleri ve iskan kontrollerinde itfaiyenin sürece dahil edilmelidir. Şu anda belediyeye bir inşaat projesi ile gidildiği zaman imar müdürlüğü inşaat projesini alıyor ve uygunsa ruhsatını veriyor. İnşaat tamamlandıktan sonra iskan boyutuna gelindiğinde itfaiyeye gidiliyor. Eğer yapı da bir sıkıntı varsa itfaiye raporunda eksiklik tespit ediliyorsa düzeltme şansı olmuyor. Bir yerde inşaat yapılacağı zaman öncelikle imar müdürlüğü projeyi itfaiye dairesine göndermeli ve binanın yangınla alakalı tedbirlerin olduğuna dair raporu görmeli ve ona göre ruhsat vermeli. Ayrıca bir başka önerimizle yüksek yangın riski barındıran tesisatın denetimi yapılmalı."

'YETKİ VE SORUMLULUK KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI GEREKİYOR'

Denetimler ile ilgili yetki karmaşasının olduğunu aktaran Altınok, "Yangın denetim raporları konusunda yetki karmaşası var. Belediye mi, özel idare mi, büyükşehirlerde veya diğer illerde kimin bakacağı ile alakalı yetki ve sorumluluk konusunda tereddüte yer vermeyecek açık ve net yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ayrıca konaklama tesisleri ile ilgili bir başka önerimiz; yangın güvenliği düzenlemelerinde kriter uyuşmazlığı var. Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çıkardığı itfaiye yönetmeliğinde özellikle oda sayısı bakımından bir uyuşmazlık var. Bunların birbiriyle uyumlu hale getirmesinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Bir başka teklifimiz, itfaiye denetimlerinde tespit edilen eksikliklere ilişkin sürecin belirsizliği. İtfaiye teşkilatlarının işyerlerinde yürüttükleri denetimler sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların hangi usul ve esaslar çerçevesinde giderileceği ile giderilmeyen aykırılıklar karşısında uygulanacak idari yaptırımların kapsam ve yöntemine ilişkin hükümlerin ilgili mevzuatta daha açık düzenlemeli" diye konuştu.

'YANGIN SİSTEMLERİ İLE İTFAİYE BİRİMLERİ ARASINDA ONLİNE BİR BAĞLANTI YAPILMALI'

Konut amaçlı kullanılan binaların zemin katlarının işyeri olarak kullanılması durumunda yangın yönetmeliğinde özel düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunan Altınok, bina risk analizlerinin kapsamının genişletilmesini ve itfaiye raporlarının belli bir standarda sahip olmasını teklif ettiklerini dile getirdi. Otellerde sigara içilen ve içilmeyen odaların olduğunu ifade eder Altınok, şunları söyledi:

"Biz artık kapalı mekanlarda sigara içilmemesinin kabul edildiği bir toplumda konaklama tesislerinde hala sigara içilen oda, içilmeyen oda ayrımının yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde de teklifimizi ileteceğiz. Bir an önce bunun sistemden çıkarılması ve odalarda içilmemesi gerekiyor. Grand Kartal Otel'de yaşanan facianın temel sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Konaklama tesislerindeki yangın ihbar sisteminin uygulanmasında da sorun var. Yangın sistemleri ile itfaiye birimleri arasında online bir bağlantı yapılmalı. Yangın çıktığında aynı anda o teknolojik sistemin 112'de alarm verilmesi ve böylelikle ihbarın otomatik olarak gitmesi gerekiyor."

Altınok, ayrıca turizm bölgelerinde itfaiye birimlerinin oluşturulmasını ve bu sayede yangın anında ulaşım sorununun olmayacağını sözlerine ekledi.