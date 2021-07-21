Yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu! Çiftlik sahibi, varını yoğunu kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Ortacı köyü Taşmanlı Mahallesi'nde İbrahim Yener, oğlu Zekeriya Yener ile birlikte hindi yavrularının bulunduğu çiftlikte bakım yaptı. Bakım sırasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bu sırada Zekeriya Yener, alevlerin sıçradığı aracını kurtarmak isterken yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Zekeriya Yener ise ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

İbrahim Yener, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yavru hindileri kurtarabilmek için büyük çaba harcadı. Bazı yavrular çiftlikten canlı çıkarıldı. Kurtarılan ve telef olan yavruları eline alan İbrahim Yener, uzun süre gözyaşı döktü.

12 BİN YAVRU TELEF OLDU

Yaklaşık 12 bin yavrunun telef olduğu yangında yaklaşık 1 milyon liralık zarar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.