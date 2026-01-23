Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için Ankara'da mevlit okutuldu.
Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Yiğit Gençbay ve Alp Mercan'ın aileleri, hayatını kaybeden 78 kişi için Türkkonut Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenledi.
Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, yaşamını yitirenler için dua edildi.
Son Dakika › Güncel › Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?