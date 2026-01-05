Yapay Zeka ile Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Yapay Zeka ile Dolandırıcılık Uyarısı

Yapay Zeka ile Dolandırıcılık Uyarısı
05.01.2026 12:58
Avukat Mustafa Erkulu, yapay zeka kullanılarak önemli kişilerin sesleriyle dolandırıcılık yapıldığını bildirdi.

Avukat Mustafa Erkulu, son zamanlarda önemli konumlardaki kişilerin seslerinin yapay zekada kullanılarak dolandırıcılık faaliyetlerinin çeşitlendirildiğini belirtti.

Son dönemde yapay zekanın kullanılarak aldatma, hile unsuruna yönelik çok sayıda yeni yolların uygulamaya koyulduğunu söyleyen Mustafa Erkulu, "Tabii teknolojinin gelişmesi ile dolandırıcılık faaliyetlerinde de şüphelilerin bunu geniş bir biçimde kullandığını görmekteyiz. Özellikle son dönemde yapay zekanın kullanılarak aldatma, hile unsuruna yönelik çok sayıda yeni yolların uygulamaya koyulduğu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse özellikle ses üzerinden ses kayıtlarından alınarak yapay zekaya yüklenmesi ve yapay zeka üzerinden bu kişilerin seslerinin kullanılması oluyor. Özellikle meşhur veya önemli konumlarda kişilerin seslerinin yapay zekada kullanılarak dolandırıcılık faaliyetlerinin çeşitlendirildiği görülmektedir. Şöyle öncelikle bu eylemin bir dolandırıcılık faaliyeti olduğu kesin. Çünkü bir hileye başvurulduğu, hile ile bu maddi unsurun, paranın elde edildiği kesin. Yalnız tabii ki dolandırıcılığın da çeşitli nitelikli dolandırıcılık halleri mevcut. Burada özellikle bilişim sistemlerinin kullanıldığı bu madde üzerinden bir nitelikli dolandırıcılık olduğu söylenebilir. Ayrıca bunun dışında özellikle Cumhurbaşkanı veya Meclis Başkanı, milletvekili gibi kişilerin de seslerinin kullanılarak bir dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünde bu kişilerin de tüzel kişilik olarak kullanıldığı gözetilerek kamu kurum kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin de dolandırıcı faaliyetinde kullanılarak da dolandırıcı olabileceği gözetilebilir" dedi.

Erkulu, nitelikli dolandırıcılık suçlarında 3 ile 7 yıl arasında cezaların alınabileceğini söyleyerek, "Dediğim gibi nitelikli dolandırıcılık olduğu için özellikle bazı maddeler yönünden daha da ağır hükümlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel olarak mahkemelerce burada zararın giderilmesine göre ceza miktarı değişebiliyor. Ancak zararın giderilmediği durumlarda alt sınırdan olsa da 3 -7 yıl aralığında veya özellikle 5 yıl civarında cezaların verildiği görülmektedir. Yani yapay zekanın geniş bir kullanım alanı olduğu sabit ama özellikle bu tür hukuka aykırı suç teşkil edilebilecek eylemlerde kullanıldığında da nitelikli hallerin oluşabileceği daha ağır cezalarla karşılaşılabileceği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

