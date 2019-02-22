Yapı Güvenliği ve Denetimi Değerlendirme Toplantısı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yapı güvenliği ve denetimi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yapı güvenliği ve denetimi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.



Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda kurum çalışanlarına yapı güvenliği ve denetimi hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik'in deprem bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, "Ülkemizin büyük bir bölümü deprem tehlike bölgesinde bulunmaktadır. Bilecik ilinin ise tamamı önceden bir ve ikinci deprem bölgesi olarak adlandırılan ancak yeni tanımlamaya göre deprem tehlike bölgesinde bulunmaktadır. Doğal afetler insan hayatında yıkıcı etkiler yaşanmasına neden olmaktadır. Etkisi çok büyük olan depremler ve doğal afetler binaların yıkılması, alt yapı ve üst yapı sistemlerinin çökmesi ve can kayıplarının olması ülkelerin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını derinden etkilemektedir. Depremler ve doğal afetler önlenemez. Ancak güvenli binalar yaparak etkisini en aza indirmek bizim elimizde. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, mühendis ve mimarlar odaları, teknik elemanlar, müteahhitler, denetim elemanları, şantiye şefleri, inşaat ustaları ve işçiler gibi yapı sektörünün içerisinde olan bireyler olarak bu konuda çok büyük görev ve sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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