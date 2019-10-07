Yapı müteahhitleri bilgilendirme toplantısı ATSO'da gerçekleşti

Yapı müteahhitlerinin yeterliklerini belirlemek üzere, 2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" hakkında bilgilendirme toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleşti.



ATSO 30. Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi öncülüğünde, söz konusu yönetmelik hakkında sektör mensubu üyeleri bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantıya ATSO Yönetim Kurulu üyeleri Erol Erkan ve Mustafa Ayanoğlu ile çok sayıda müteahhit katıldı. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Yapı Denetim Şube Müdürü Hüsniye Eliaçık, İnşaat Mühendisi Şule Özarı, İnşaat Mühendisi Mustafa Özcan, İnşaat Teknikeri İsmail Nalçacı katılımcıları bilgilendirirken, gelen sorulara da cevap verdiler.



İnşaat sektörü, Türkiye'nin lokomotifi



ATSO Yönetim Kurulu üyesi Erol Erkan, açılış konuşmasında yapı müteahitlerine belli özelliklere dayalı sınıflandırma getirilmesinin sektörde kaliteyi yükselteceğini belirterek, "Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıt altına alınması konusu Başkanımız Davut Çetin'in de sık sık temas ettiği bir gereklilikti.Çünkü yapısal olarak inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. İnşaat hızlı ise büyüme yüksektir, sektör yavaşladığında büyüme de yavaşlar. Antalya için de durum Türkiye ekonomisinden çok da farklı değildir. Antalya'da inşaat sektörümüz de yabancıya konut satışı ile ülkemize döviz girdisi oluşturmaktır" dedi.



Antalya'nın Ocak-Ağustos döneminde yapılan 5513 satışla yabancıya konut satışında İstanbul'dan sonra ikinci sırada olduğunu söyleyen Erkan, "Böylesine katma değer ve istihdam yaratan bir sektörün yasal mevzuatlarla kontrol altında tutulması son derece önemlidir. İstanbul'da son yaşanan deprem, Türkiye gündemine tekrar yapı kalitesi sorununu sokmuştur. Kent ve yapı estetiği, ATSO olarak sürekli gündemde tutmak için gayret gösterdiğimiz konulardır. Ülke genelinde bu iki alanda kentsel dönüşüm hamlesi ile bir mesafe alınmıştır ancak bunun yeterli olduğunu söylemek zordur. Oda olarak sektörde yetkinliği artırmak için çalışmalarımız sürmektedir. Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ATSO MESEM inşaat sektöründe yer alan ve mesleki belge zorunluluğu bulunan tehlikeli mesleklerde sertifikasyon yapmaya devam etmektedir. Ancak işin asıl dayandığı yer yapı müteahhitlerinin kalitesi ve yetkinliğidir. Bu anlamda sektöre bir düzenleme getirilmesini olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.



Müteahhitler sınıflandırılacak



30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi Başkanı Hasan Tunç, bu yönetmelikle, Türkiye'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 95'ini inşa eden özel sektöre inşaat yapan yapı müteahhitleri için düzenleme getirildiğini belirtti. Tunç, buna göre özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yönetmeliğin amacını; plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak duyurdu. Eskiden sadece müteahhitlik belgesi ile inşaat sektöründe faaliyet gösterilebilirken müteahhitler bundan sonra artık sınıf sınıf olacak."



Komite başkanı Hasan Tunç, "Detaylarını konuşacağımız düzenlemeyi önemli bir adım olarak görüyoruz.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 30. Grup Meslek Komitesi olarak sektörün gelişmesi ve sorunlarına çözüm bulunması adına sürekli olarak öneriler getiriyoruz. Bu önerileri Odamız vasıtasıyla en üst seviyeden ilgili Bakanlıklara iletiyoruz. Bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA