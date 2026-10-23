Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı - Son Dakika
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Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı

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Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı
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2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü’nde, Caner Kurtaran’ın ayrılmasının ardından Şevket rolünü üstlenen Hasan Küçükçetin’in 16 yıllık değişimi dikkat çekti. Dizideki dönemine ait fotoğraflarda kısa siyah saçları ve sinekkaydı tıraşıyla görülen 45 yaşındaki oyuncu, son karelerinde kırlaşan saçları ve bıyığıyla zamanın acımasızlığını hatırlattı. Küçükçetin, Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda da rol almıştı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Yaprak Dökümü’nde Şevket Tekin karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Oyuncunun eski ve yeni halini karşılaştıran fotoğraflar ilgi gördü.

KIRLAŞAN SAÇLAR, BIYIK VE SAKAL

Küçükçetin, yapıma dahil olduğu yıllarda kısa ve koyu renk saçları, sinekkaydı tıraşı ve takım elbisesiyle dikkat çekiyordu. Oyuncunun son halinde saçlarının kırlaştığı, bıyık ve sakal bıraktığı görüldü. Bir söyleşi sırasında görüntülenen Küçükçetin’in değişimi, sevenlerinin dikkatini çekti.

Tanıdınız mı? Bir dönem milyonlar onu izliyordu, son hali şaşırttı

BÖLÜMDE ŞEVKET OLDU

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, 13 Eylül 2006'da Kanal D’de yayın hayatına başladı. 5 sezon ve 174 bölüm süren dizinin final bölümü 29 Aralık 2010'da ekrana geldi.

Dizide Ali Rıza Bey’in oğlu Şevket karakterini ilk olarak Caner Kurtaran canlandırdı. Kurtaran’ın 97. bölüm civarında diziden ayrılmasının ardından, hikayenin merkezindeki karakter senaryodan çıkarılmadı ve rol Hasan Küçükçetin’e verildi. Küçükçetin, 2008-2009 sezonunda dahil olduğu dizide final bölümüne kadar Şevket’i canlandırdı.

“12 BÖLÜM DİYE BAŞLADIM, 2,5 YIL SÜRDÜ”

Küçükçetin, 2025'te Sabah’a verdiği röportajda, Yaprak Dökümü’ne katılmayı aslında planlamadığını anlatmıştı. Menekşe ile Halil dizisinin ardından yapımcı Kerem Çatay’ın kendisine Ezel projesini önerdiğini belirten oyuncu, “Ezel. Orada Cengiz’i oynayacaktım” demişti. Küçükçetin, “Ekonomik kriz söylentisi çıkınca Kerem Çatay projeyi erteledi” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine kendisine 12 bölümlüğüne Şevket rolünün teklif edildiğini anlatan Küçükçetin, bu sürecin yaklaşık 2,5 yıl sürdüğünü söylemişti.

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981'de Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Oyuncu, 2014'te iç mimar Nazlı Yavuzcan ile evlendi.

MUHTEŞEM YÜZYIL’DAN DİRİLİŞ ERTUĞRUL’A

Küçükçetin, Yaprak Dökümü’nün yanı sıra Menekşe ile Halil’de Mustafa, Muhteşem Yüzyıl’da Defterdar İskender Çelebi, Kaçak’ta Dadaylı Tahir ve Diriliş Ertuğrul’da Altın Aba karakterlerine hayat verdi. Oyuncu, 2025'te yayınlanan Sustalı Ceylan’da ise Necmi rolüyle ekrana geldi.

Acemi Cadı, Ezo Gelin, Kiraz Mevsimi, Arka Sokaklar, Aşk Ağlatır, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizilerinde de rol alan Küçükçetin, sinemada Maskeli Beşler İntikam Peşinde, Gelmeyen Bahar, Gulyabani, Sen Sağ Ben Selamet, Aşk Uykusu, Malazgirt 1071 ve 49 filmlerinde yer aldı.

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