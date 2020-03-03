Yaralarım Aşktandır adlı resim sergisi Kartal'da ziyarete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralarım Aşktandır adlı resim sergisi Kartal'da ziyarete açıldı - Son Dakika

Yaralarım Aşktandır adlı resim sergisi Kartal'da ziyarete açıldı

6 saat önce

Kartal Kültür ve Sanat Derneği ile Bir Kadın Hikayesi grubu üyesi sanatçılar tarafından hazırlanan "Yaralarım Aşktandır" adlı resim sergisi, Kartal'da ziyarete açıldı.

Yaralarım Aşktandır adlı resim sergisi Kartal'da ziyarete açıldı, System.String[]

Kartal Kültür ve Sanat Derneği ile Bir Kadın Hikayesi grubu üyesi sanatçılar tarafından hazırlanan "Yaralarım Aşktandır" adlı resim sergisi, Kartal'da ziyarete açıldı.


Küratörlüğünü Kartallı sanatçı Harika Menteş'in yaptığı, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'a ithafen hazırlanan serginin Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Kartallı 23 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide kadına ve çocuğa yönelik şiddet sanat aracılığı ile ele alınıyor. Sergide; yağlı boya, akrilik, kolaj ve baskı gibi teknikler kullanılarak hazırlanan 46 resim bulunuyor.


Serginin açılışında konuşan Kartal Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Havan, sanatçıları ortaya koydukları eserler için tebrik ederken sanatçılara verdikleri destek sebebiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.


Meraklıları sergiyi 8 Mart'a kadar Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde ziyaret edebilecek. - İSTANBUL

Hasan Ali Yücel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
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