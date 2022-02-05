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YARALI ATMACA VE PORSUĞA EKODOSD'TAN YARDIM ELİ - Son Dakika

YARALI ATMACA VE PORSUĞA EKODOSD'TAN YARDIM ELİ

05.02.2022 10:41

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hayvan severler tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan atmaca ve porsuğa Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) yardım eli uzattı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hayvan severler tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan atmaca ve porsuğa Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) yardım eli uzattı. EKODOSD görevlilerinin teslim aldığı atmaca ve porsuğun tedavilerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde önceki gün kızı Mina ile yürüyüşe çıkan Hilde Özkan, evinin önündeki ormanlık alanda yaralı atmaca buldu. Özkan, atmacayı EKODOSD üyelerine teslim etti. Derneğin gönüllü veterinerleri tarafından yapılan ilk kontrolde, atmacanın avlanırken binaya veya duvara çarptığı için bir kanadında zedelenme olduğunu belirledi.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Üntekin ise yol kenarında bulunan su kanalına düşmüş bir bal porsuğu gördü. Üntekin, porsuğun yanına gittiğinde hareketli olduğunu ancak yerinden kalkmakta zorlandığını fark edip durumu EKODOSD'a bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen EKODOSD ekibi, bölgeye gidip porsuğu su kanalından çıkardı. Porsuğa, yoldan geçmekte olan bir aracın çarpmış olabileceği bildirildi. Yaralı atmaca ve porsuk EKODOSD'taki ilk müdahalenin ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar (ADKMP) şefi Erdinç Kutsal ve veterineri Murat Atalay'a teslim edildi. ADÜ Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen atmaca ve porsuk, tedavileri yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

'DUYARLILIK ARTTI'

Kuşadası'nın sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik nedeniyle, değişik türde birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Yaşam alanlarının daralması nedeniyle özellikle son yıllarda birçok yaban hayvanını kentin içinde görmekteyiz. Yaban hayvanlarından bazıları araç çarpması, bazıları da avcılar tarafından kasten vurulması nedeniyle yaralanabiliyor. Vatandaşlar arasında son yıllarda yaralı yaban hayvanlarına karşı olan duyarlılığın artması bizi çok sevindiriyor diye konuştu.

YARALI ATMACA VE PORSUĞA EKODOSD'TAN YARDIM ELİ
YARALI ATMACA VE PORSUĞA EKODOSD'TAN YARDIM ELİ
YARALI ATMACA VE PORSUĞA EKODOSD'TAN YARDIM ELİ

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Güzelçamlı, Kuşadası, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YARALI ATMACA VE PORSUĞA EKODOSD'TAN YARDIM ELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YARALI ATMACA VE PORSUĞA EKODOSD'TAN YARDIM ELİ - Son Dakika
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