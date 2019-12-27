Yaralı şahin tedavi edilecek - Son Dakika
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Yaralı şahin tedavi edilecek

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Şahin tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Şahin tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.


Duyarlı bir vatandaşın ormanlık alanda bulduğu ve kanadından yaralı olduğu tespit edilen şahin, Veteriner Hekim Ali Güngör tarafından tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a teslim edilecek. Kanadında dört kırık olduğu tespit edilen yaralı şahin yaklaşık 20 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacak.


Tedavi sürecini anlatan Veteriner Hekim Ali Güngör, "Bu hayvanımız duyarlı bir vatandaşımız tarafından bulunarak bizlere getirildi. Kanadında yaralanma vardı ve röntgen çekiminin ardından kanadında kırık tespit edildi. Kanadına gerekli alçı tedavisinden sonra Ulubey ilçemizdeki anlaşmalı bir veteriner hekim arkadaşlarımıza yönlendireceğiz. Bu hayvanımızın tahminen 2 veya 3 günlük yaralanması bulunuyor. Yaralandığı gün duyarlı bir kardeşimiz bizlere getirdi. Biz gerekli kontrol ve tedavisini yaptık. Şahin kuşumuzu yaklaşık 1 yada 2 yaşlarında diye tahmin ediyoruz. Ulubey ilçemizde yaklaşık 20 günlük tedavi süreci devam tamamlandıktan sonra şahin kuşumuz doğaya tekrardan salınacaktır" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım," Biz Doğa Koruma Milli Parkları Ordu Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yaralı şahinimizin kanadından yara aldığını gördük. Ünyemizde Veteriner hekim Ali Güngör tarafından kanat tedavisini tamamlayıp ve ardından kuşumuzu doğayla buluşturacağız. Ordu'nun Ulubey ilçesinde anlaşmalı olduğumuz klinikte Şahin'in rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra doğaya salacağız. Vatandaşlarımızın önce yaban konusu hayatında duyarlı olması gerekiyor. Özellikle yaban hayatı ile içgüdüsü olan ve bizim eğitimli avcılarımızın bu gibi durumlarda duyarlı olması gerekiyor. Yaralı hayvan herhangi bir ilde veya ilçe genelinde bulunduğunda o hayvanımızı veteriner kliniğine götürelim" diye konuştu. - ORDU

Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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