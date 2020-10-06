Yaralı şahin, tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı şahin, tedaviye alındı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı bir şahin, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Yaralı şahin, tedaviye alındı, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı bir şahin, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Vize ilçesi Kışlacık Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memuru İsmail Okan Altınok, arazi kontrolü sırasında yaralı bir şahin buldu. Şahin, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı. Oman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürüngenler, kurbağalar, fare, solucan, sincap gibi hayvanlarla avlanarak beslenen şahinlerin, ekolojik dengenin en önemli unsurlarından biri ve tarımın sigortası olduğu, ancak son yıllarda bilinçsiz avlanma nedeniyle neslinin tehlike altında olduğu belirtildi.


Yaralı şahin, tedaviye alındı
Yaralı şahin, tedaviye alındı
Yaralı şahin, tedaviye alındı

Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı şahin, tedaviye alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının ölümüyle ilgili tutuklama kararı 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kan donduran cinayet! Talihsiz vatandaşı cami avlusunda sırtından bıçakladılar Kan donduran cinayet! Talihsiz vatandaşı cami avlusunda sırtından bıçakladılar         
11:30
Galatasaray transferin son günü Garry Rodrigues ile ilgilendi ancak belirsizlik nedeniyle vazgeçti Galatasaray transferin son günü Garry Rodrigues ile ilgilendi ancak belirsizlik nedeniyle vazgeçti         
11:16
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı         
10:15
Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu         
09:55
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Annesini birlikte yaşadığı adamın evinde öldürdü, mahkemede tahrik indirimi aldı Annesini birlikte yaşadığı adamın evinde öldürdü, mahkemede tahrik indirimi aldı         
09:32
Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor         
08:57
Her şey bir anda oldu! Kör kurşunun isabet ettiği çocuk: Göğsümde ağrı var, vuruldum Her şey bir anda oldu! Kör kurşunun isabet ettiği çocuk: Göğsümde ağrı var, vuruldum         
08:53
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var         
08:14
Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Çukur dizisinden ayrıldı         
08:00
MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var         
07:31
Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti         
04:33
Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı         
22:03
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 13:10:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı şahin, tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei