Yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı sokak kedisi tedavi altına alındı
26.10.2020 16:39
DÜZCE(İHA) – Yaralı halde bulunan sokak kedisi, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.
DÜZCE(İHA) – Yaralı halde bulunan sokak kedisi, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi altına alındı.
Duyarlı bir vatandaş, yaralı halde bulduğu sokak kedisini, Düzce Belediye binasına getirerek yardım talebinde bulundu. Vatandaşın başvurusu üzerine haber verilen Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde belediye merkez binasına gelerek kalça kırığı olduğu tespit edilen kediyi teslim aldı.
Düzce Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen ve veteriner hekimler tarafından gerekli cerrahi müdahale yapılan kedi tedavi altına alındı. - DÜZCE
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