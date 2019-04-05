Yaralıların Yardımına Koşanlara Otomobil Çarptı
1 saat önce
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Aksaray
'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ertuğrul Koç (41) yönetimindeki 68 AAP 497 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir
kara yolunun 17. kilometresinde refüje çarptı.
Kazayı gören Süreyya Özaltun (27) ve Yüksel Duran (25) yaralılara yardım etmek istedi. Bu sırada Sergen Sayın'ın kullandığı 62 AC 873 plakalı otomobil de Özaltun ve Duran ile kazaya karışan araca çarptı.
Kazada, sürücüler Koç ve Sayın ile Özaltun, Duran ve Muhammet Mustafa Eroğlu
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:41 Kaynak: AA
Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor
Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nı Duyan Hakem Maçı Durdurdu