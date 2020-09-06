Yardım edeceğiz dediler, üzerine şirket kurdular - Son Dakika

Yardım edeceğiz dediler, üzerine şirket kurdular

'Bize yardımcı ol biz de sana yardımcı olalım' dediler, yaşlı adamın üzerine şirket kurdular 72 yaşındaki Bahattin Dertli: "Benim saflığımdan, zayıflığımdan ve mağdurluğumdan faydalanarak bana tuzak kurmuşlar" "Bana bir lokma ekmek verdiler arkasından bir çuval zehirle de mağdur...

'Bize yardımcı ol biz de sana yardımcı olalım' dediler, yaşlı adamın üzerine şirket kurdular

72 yaşındaki Bahattin Dertli:

"Benim saflığımdan, zayıflığımdan ve mağdurluğumdan faydalanarak bana tuzak kurmuşlar"

"Bana bir lokma ekmek verdiler arkasından bir çuval zehirle de mağdur ettiler"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'sana yardım edeceğiz' vaadiyle kandırıldığını ve üzerine şirket kurulduğunu iddia eden 72 yaşındaki Bahattin Dertli, "Çaresizdim, mecburdum ama onların bana kuracağı tuzağı bilemediğim için bende onayladım. İş yerinde vergi mükellefi olarak 8 ay gözüktüm" dedi.

Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Bahattin Dertli, İstanbul ilinde ikamet ettiği günlerde kendisine yardım edeceklerini söyleyen kişi veya kişilerce kandırıldığını ve adına şirket açıldığını iddia etti. 72 yaşındaki yaşlı adamın mağdurluğundan faydalandıklarını iddia ettiği kişiler, kendilerine 8 ay bir sene yardım etmeleri doğrultusunda yaşlı adama para verme vaadiyle kandırdılar. Zaman zaman eksik para verdiklerini dile getiren 72 yaşındaki Bahattin Dertli, çaresizlik ve mağdur olduğu için güvendiğini başkaları tarafından uyarılarak bu işe son verdiğini dile getirdi. Daha sonrasında Akyazı'ya taşınan Dertli, aradan geçen 5 sene sonrasında vergi borçlarını görünce şoke oldu. Durumu anlamak için İstanbul'a gittiğini belirten Dertli, duruma itiraz ettiğini fakat itirazların kabul olmadığını belirtti. Bu durumdan dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Dertli, yaşı büyük olduğundan ve engelli olduğundan dolayı 13 gün cezaevinde kalarak denetimli serbest olarak dışarı çıktı. Kendisinin mağdurluğundan faydalanan kişilerin bir an önce yakalanmasını istediğini dile getiren Dertli, okuma ve yazmasının olmadığını ve bir an önce mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Perişan oldum, cezaevlerinde yattım

İhtiyacı olduğu için verilen teklifi kabul ettiğini fakat kendisinin mağduriyetinden faydalanan kişilerin dolandırıcılığına uğradığını belirten 72 yaşındaki Bahattin Dertli, "Bu vergi kanunu bilmediğim için sıkıntı burada. Beni işyerine vergi mükellefi olarak gösterdiler ve 8 aylığına bir seneliğine idare et biz sana para veririz mağdursun zaten yardım ederiz dediler. Bende o anda çaresizdim, mecburdum ama onların bana kuracağı tuzağı bilemediğim için bende onayladım. Bu iş yerinde vergi mükellefi olarak 8 ay gözüktüm. Fakat bu kişiler bana bazen eksik para verdiler bazen hiç para vermediler. Daha sonrasında birkaç kişi bunların güvenilmez olduğunu dolandırıcı olduğunu söyledi. Bende bu konudan rahatsız olduğum için dükkana giderek ben bu işyerini kapatıyorum, vergi mükellefliğinden ayrılıyorum dedim. Elimde kağıtlarla vergi dairesine gittik. Bir sürü kağıda imza attık. Borcun yoktur dediler bana ama ben böyle bir şeyle karşılaşmadığım için borcu yoktur kağıdı almadım. Borcum yok, birkaç kişi bana yardım etti. Geldim buraya ev tuttum. Aradan 5 sene geçti benim adıma vergi borcu geldi. Tekrardan İstanbul'a giderek dükkanı kapattığımı söyledim. Aradan 5 sene geçti ve bende itiraz ettim ama kabul etmediler. Savcılıktan bana kağıt geldi. Akyazı savcılığı beni aldı ve Karasu'daki cezaevine gönderdi. İnceleme yaptılar bende 4 tane rapor var. Sağlığım yerinde değil benim ben engelli maaşı alıyorum. ve benim engelli maaşımdan başka bir gelirim yok. Perişan oldum, cezaevlerinde yattım, ailem perişan oldu" dedi.

'Ben mağdurum okuryazarlığım yok, bana tuzak kurmuşlar'

Mağdur olduğu için inandığı, güvendiği kişilerin ona tuzak kurduğunu iddia eden Dertli, "Ben mağdurum okuryazarlığım yok kendimi ifade edemiyorum. Benim saflığımdan, cahilliğimden, zayıflığımdan ve mağdurluğumdan faydalanarak bana tuzak kurmuşlar. Burada adaletin tecellisine saygı duyuyorum bu işi çözsünler bana yardımcı olsunlar herkes cezasını çeksin. Ben Allah'a çok şükür hırsızlık, terbiyesizlik yapmadım sadece yanıldım, güvendim, çaresizdim, ihtiyacım vardı ama bu insanlar bana bir lokma ekmek verdiler arkasından bir çuval zehirle de mağdur ettiler" diye konuştu.

'Bir canım var, onu da alsınlar'

Yaklaşık 5 yıldır vergi borçlarıyla uğraştığını dile getiren Dertli, "2015 yılından beri vergi borçlarıyla uğraşıyorum. Ben dükkanı kapatıp buraya geldim. Vergi borçları ise 4-5 sene sonra çıktı karşıma. Ben ceza evindeyken bunlar geldi. Ben bunların peşinden koşamıyorum, ben bunlardan anlamam kime gideceğim kime derdimi anlatayım ben bilmiyorum. Çaresizlikten, yoksulluktan böyle kilitlendim kaldım burada. Sadece bir maaşla geçiniyorum ondan alıp ona veriyorum. Allaha şükür ne açız ne tokuz birkaç kişi yardım ediyor Allah razı olsun. Avukat tutamıyorum İstanbul'a gidemiyorum salgın nedeniyle ve denetimim nedeniyle imza atmasam beni tekrardan içeri atacaklar. Benim desteğim yok. Ailemden, çoluğumdan çocuğumdan hiçbir destek alamadım. Çaresizlikten ben bu ateşin içine düştüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim neyim var bir canım onu da alsınlar ne diyeyim artık" şeklinde konuştu.

'Ben bu yaşıma geldim ben bu kadar parayı bir arada görmedim'

Engelli olduğu ve yaşının büyük olması nedeniyle hakkında verilen 3 yıl hapis cezasını 13 gün yattıktan sonra denetimli serbest olarak dışarı çıktığını ve haftanın iki günü polis merkezine giderek imza attığını belirten Dertli, "Benim raporlarım var. Engelli olduğum ve yaşım büyük olduğu için 13 gün cezaevinde yattım. Normalde bana verilen ceza 3 yıl. Beni tanıyan birileri biz dediler sana yardımcı oluruz. Dosyaları bize göster biz bir şekilde yardımcı oluruz dediler onlar bana yardım edecek ama fındıktan sonra dediler. Sana yardım ederiz gidersin İstanbul'a bu terbiyesiz dolandırıcıları tek tek savcılığa giderek suçlarını onaylattırırsın dediler. Benim yaşım kadar vergi borcu var. Ben bu yaşıma geldim ben bu kadar parayı bir arada görmedim, göremem ve şansımda yok. Benim uykularım kaçtı, unutkan, dalgın bir insan oldum" ifadelerini kullandı.

Yardım edeceğiz dediler, üzerine şirket kurdular

İstanbul, Akyazı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 17:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yardım edeceğiz dediler, üzerine şirket kurdular - Son Dakika

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