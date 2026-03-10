Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü - Son Dakika
Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü

Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü
10.03.2026 23:14
Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde her yıl bahar aylarında yuvasına dönmesiyle bilinen Yaren leyleğin eşi olduğu düşünülen Nazlı leylek de akşam saatlerinde yuvaya ulaştı. Uzun ve zorlu göç yolculuğunun ardından gerçekleşen kavuşma, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin eşi Nazlı da akşam saatlerinde yuvasına ulaştı. Günlerdir beklenen kavuşma böylece gerçekleşti.

Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen uzun bir yolculuğun ardından Marmara'ya ulaşan Nazlı leyleğin oldukça yorulduğu gözlendi. Yuvaya gelir gelmez uzun süre dinlenmesi de zorlu göç yolculuğunu gözler önüne serdi.

YUVADA "LAK LAK"LI KAVUŞMA

Nazlı leyleğin yuvaya gelmesiyle birlikte Yaren leylek onu hemen fark etti. İkilinin yuvada uzun süre karşılıklı "lak lak" yaparak birbirlerini selamladığı ve adeta hasret giderdiği görüldü.

KAVUŞMA ANI SOSYAL MEDYADA

Kavuşma anı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. Tüydeş, Yaren ve Nazlı'nın buluşma anını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu.

"BAŞKA BİR LEYLEK OLMA İHTİMALİ DE VAR"

Tüydeş, yuvaya gelen leyleğin Nazlı olmayabileceğini söylerken, "Az da olsa gelenin başka bir leylek olma ihtimali var arkadaşlar. Onu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağız. Her zaman aksi ihtimali de unutmamak gerektiğini bu yıl sanırım hepimiz tecrübe ettik" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • şemsettin kalkan şemsettin kalkan:
    Geçen sene geldiğinde eşine 10 kuruşluk gps koyaydınız acabamı demezdiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
