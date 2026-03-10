Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin eşi Nazlı da akşam saatlerinde yuvasına ulaştı. Günlerdir beklenen kavuşma böylece gerçekleşti.
Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen uzun bir yolculuğun ardından Marmara'ya ulaşan Nazlı leyleğin oldukça yorulduğu gözlendi. Yuvaya gelir gelmez uzun süre dinlenmesi de zorlu göç yolculuğunu gözler önüne serdi.
Nazlı leyleğin yuvaya gelmesiyle birlikte Yaren leylek onu hemen fark etti. İkilinin yuvada uzun süre karşılıklı "lak lak" yaparak birbirlerini selamladığı ve adeta hasret giderdiği görüldü.
Kavuşma anı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. Tüydeş, Yaren ve Nazlı'nın buluşma anını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurdu.
Tüydeş, yuvaya gelen leyleğin Nazlı olmayabileceğini söylerken, "Az da olsa gelenin başka bir leylek olma ihtimali var arkadaşlar. Onu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağız. Her zaman aksi ihtimali de unutmamak gerektiğini bu yıl sanırım hepimiz tecrübe ettik" dedi.
