Son Dakika Haberleri: Yargıtay Başkanı Cirit'ten Vali Bilmez'e ziyaret
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Yargıtay Başkanı Cirit'ten Vali Bilmez'e ziyaret

4 saat önce

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Vali Bilmez'e ziyaret, System.String[]
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay üyeleri ve daire başkanları ile Van'a gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Yargıtay Başkanı Cirit, beraberindeki heyetle valilik makamına geçerek bir süre Vali Bilmez ile sohbet etti.

Ziyaret, Vali Mehmet Emin Bilmez, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın karşılıklı plaket takdimiyle son buldu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
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