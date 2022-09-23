Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akarca, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu ile görüştü.

Kaynak: AA

Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı Akarca'dan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret - Son Dakika

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