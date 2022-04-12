Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı

12.04.2022 14:19
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre (55), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre (55), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve İzmir eski Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, ziyaret için geldiği Kastamonu'da aniden fenalaştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yargıtay Savcısı Güre, tedavi gördüğü sırada yaşam mücadelesini kaybetti. Güre'nin, kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazesi İzmir'e getirilen Güre için Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Kendisi saygın, çalışkan, özverili kardeşimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine, sevenlerine, yargı camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi. Törene Güre'nin eşi Birsel Balta Güre, oğlu Oğulcan Enes Güre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları, ilçe belediye başkanları ve yargı camiasından çok sayıda kişi katıldı. Evli ve bir çocuk babası Güre'nin cenazesi, Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek. - İZMİR

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası Kocaeli'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet, Kalp Krizi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını İstanbul'da bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
13:47 Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:30:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement