Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Güre, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kastamonu'da geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre (55), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve İzmir eski Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, ziyaret için geldiği Kastamonu'da aniden fenalaştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Yargıtay Savcısı Güre, tedavi gördüğü sırada yaşam mücadelesini kaybetti. Güre'nin, kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazesi İzmir'e getirilen Güre için Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törende konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Kendisi saygın, çalışkan, özverili kardeşimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine, sevenlerine, yargı camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi. Törene Güre'nin eşi Birsel Balta Güre, oğlu Oğulcan Enes Güre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları, ilçe belediye başkanları ve yargı camiasından çok sayıda kişi katıldı. Evli ve bir çocuk babası Güre'nin cenazesi, Doğançay Mezarlığında toprağa verilecek. - İZMİR