Yargıtay hakimi pekcan duman, aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da ciğerleri su toplayan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalasine rağmen yaşamını yitiren Yargıtay'da görevli tetkik hakimi Gülden Pekcan Duman (34), memleketi Aydın'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yargıtay Tetkik Hakimi, evli, 2 çocuk annesi Gülden Pekcan Duman'ın ciğerleri bir süre önce su topladı. Hakim Duman, durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede, doktorların müdahalesine rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Duman'ın cenazesi, memleketi olan Aydın'ın Efeler ilçesine gönderildi. Duman için, bugün öğlen Efeler Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adli Yargı Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, AK Parti eski Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Duman'ın kendisi gibi hakim olan eşi Tuğrul Duman ve diğer yakınları katıldı.

Tuğrul Duman, camide eşinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün gönderdiği taziye mesajı okundu. Bakan Gül, mesajında, "Yargıtay Tetkik Hakimi Gülden Pekcan Duman hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli eşi Tuğrul Duman hakimimize sabırlar, yakınlarına ve yargı camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kılınan namazın ardından Duman'ın cenazesi, Kemer Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.