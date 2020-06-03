Yarım asırlık eşine

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Mehmet Süngü (80), alzaymır, diyabet ve karaciğer hastası eşinin bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

Sarıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Süngü'nün eşi Ayşe Süngü (79), 20 yıl önce diyabet ve kalp hastalığıyla mücadele etmeye başladı. Bir süre önce alzaymır teşhisi konulan Süngü, ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Mehmet Süngü, 57 yıl önce evlendiği eşinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye başladı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisi süren eşini elleriyle besleyen Süngü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin konuşma güçlüğü de çektiğini dile getirdi.

Hayatın müşterek olduğunun altını çizen Süngü, " Ayşe Hanım, gençliğinde ve sağlıklı olduğu günlerde her zaman bana destek oldu, şimdi de benim ona yardımcı olmam lazım. Onun her şeyiyle ilgileniyorum. Kahvaltısını hazırlıyor, bulaşık ve çamaşırlarını yıkıyor ev işlerini yapıyorum. Zamanımızın gençleri en küçük bir sıkıntıda boşanmaya kalkıyor. İnsan iyi ve kötü gününde hep eşinin yanında olmalıdır." diye konuştu.

5 çocuk ve 11 torun sahibi olduğunu hatırlatan Süngü, çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.